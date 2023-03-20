Платежный стикер «Тинькофф» в работе: тест RB.RU

В самой компании это назвали альтернативой Apple Pay. После релиза «Тинькофф» предлагать стикеры начали и другие банки. RB.RU протестировал стикер банка-первопроходца.

С конца прошлого года на российском рынке появился новый инструмент для замены не работающей системы мобильных платежей Apple Pay — платежный стикер. Первым новинку в декабре 2022 года представил «Тинькофф». Стикер крепится на смартфон или чехол и имеет функционал бесконтактной оплаты.

Что такое платежный стикер и зачем он нужен?

Платежный стикер напоминает уменьшенную в несколько раз банковскую карту. У него нет магнитной полосы, но встроен NFC-чип для бесконтактной оплаты.

Стикер можно наклеить на смартфон или чехол. Таким образом можно оплачивать покупки телефоном, как это происходило раньше с помощью Apple Pay или Google Pay.

Оплата доступна везде, где есть терминал (касса в магазине, ресторане, аптеке, на заправке и т.д.). Также можно вносить или снимать деньги в банкоматах, которые поддерживают бесконтактную авторизацию.

Безопасно ли это?

Со стикером в приложении «Тинькофф» можно работать точно так же, как с обычной банковской картой банка. Он отображается как дополнительная карта к счету.

Что можно сделать для его защиты: установить ПИН-код, лимит по тратам и ограничения по операциям. Также можно подключить дополнительную платную услугу, чтобы застраховать деньги на всех счетах — если данные стикера украдут, банк вернет до 100 тыс. рублей.

Если стикер украли или он потерялся, его можно заморозить или заблокировать.

Сколько стоит и как заказать?

Выпуск платежных стикеров бесплатный для пользователей банка с тарифом Tinkoff Premium и Private, для всех остальных услуга будет стоить 700 рублей.

Заказать стикер можно в мобильном приложении «Тинькофф», процесс такой же, как и оформление дополнительной карты.

Для этого нужно на главном экране выбрать «Открыть новый счет или продукт», нажать «Заказать допкарту» и выбрать счет Tinkoff Black, указать, что нужно выпустить карту «для себя», а затем выбрать пластиковую карту. После этого вверху экрана выбирается платежная система «Мир», а в списке — «Платежный стикер». Последнее действие — выбрать блок «Оформить доставку».

Как стикер показал себя в работе?

В конверте, который доставил представитель «Тинькофф», находился сам платежный стикер, а также три дополнительные клейкие полоски для того, чтобы в случае необходимости его можно было переклеить на другой чехол или смартфон.

Сам стикер сначала нужно отделить от пластиковой основы, снять защитный слой с клеевой части после этого наклеить его на смартфон или чехол.

Габариты стикера составляют 48 × 28 мм, толщина — чуть меньше 1 мм.

В случае с iPhone 12 Mini для наклейки была выбрана нижняя часть задней крышки аппарата. Представитель «Тинькофф» сообщил, что стикер можно наклеить и на сам смартфон под чехол (как убедился RB.RU, в таком варианте новинка тоже будет работать).

RB.RU протестировал работу стикера в нескольких местах: удалось без проблем пополнить баланс карты через банкомат, оплатить покупку в зоомагазине, в продуктовом магазине и аптеке.

Несколько раз стикер также был протестирован в общественном транспорте — один раз терминал не считал его с первого раза и потребовалось приложить телефон снова.

В остальных случаях оплата проходила с первого раза, а сам процесс занимал около секунды.

Все трансакции были на сумму до 1 тыс. рублей, дополнительное подтверждение оплаты банк не требовал.

Кто еще выпускает или тестирует платежные стикеры?

По данным НСПК на начало марта 2023 года, 16 российских банков уже выпускают или тестируют платежные стикеры.

В январе о запуске собственных платежных стикеров также сообщили «Сбер» и «Альфа-банк» .

и . В феврале МТС и «МТС-банк» запустили платежный стикер Pay Tag и собственное приложение МТС Pay, к которому можно привязать карты «Мир» любого банка и затем выбирать, какой из них платить.

запустили платежный стикер Pay Tag и собственное приложение МТС Pay, к которому можно привязать карты «Мир» любого банка и затем выбирать, какой из них платить. Также в феврале стало известно о запуске платежных стикеров для бизнеса в России от «Локо-Банка» и стикеров для физлиц от МКБ .

и стикеров для физлиц от . 16 марта к выпуску стикер-карт для бесконтактной оплаты также присоединился «Банк Хоум Кредит» .

. «Дом.РФ» , «Росбанк» и «Экспобанк» планируют до конца августа 2023 года запустить свои платежные стикеры.

, и планируют до конца августа 2023 года запустить свои платежные стикеры. Стикеры также тестируют в ВТБ, «Почта Банке», «Абсолюте».

Фото: RB.RU