Вибраторы в форме пингвинов и вишневые смазки: какие секс-игрушки покупали россияне перед 14 февраля

Специалисты маркетплейса «Беру» проанализировали заказы пользователей на товары для взрослых и выяснили, что пользовалось популярностью у россиян накануне 14 февраля. С исследованием ознакомились в Rusbase.

Самым популярным товаром из всех накануне 14 февраля стал женский стимулятор в виде пингвина — Satisfyer Pro Penguin Next Gen. Он становится лидером уже второй год подряд.

В целом по России самой большой популярностью перед 14 февраля пользовались вибраторы. Особенно часто пользователи обращали внимание на Satisfyer Pro G-Spot Rabbit, отмечается в исследовании.



Также россияне искали стимуляторы, симуляторы для мужчин, косметику и парфюмерию.



В категории анальных стимуляторов наибольшей популярностью пользовалась классическая силиконовая пробка от SexExpert.



Самыми популярными симуляторами для мужчин стали мастурбаторы Tenga в виде яиц. По информации «Беру», этот аксессуар активно набирает популярность за счет мощного действия, необычного дизайна и невысокой цены.

Из категории косметики и парфюмерии больше всего пользователей интересовал крем для пролонгирующего эффекта Long Play. Также выяснилось, что чаще всего россияне приобретали именно мужские феромоны.



В топ-3 интимных смазок вошли: с ароматом вишни, для анального секса и классическая на водной основе.

Из одежды чаще всего приобретали чёрный ажурный комбинезон бренда LeShaLi, чулки Beileisi и пэстисы (наклейки на соски) от FrenzyXXX.

Популярное в регионах

По данным «Беру», в некоторых частях страны тренды сильно отличались от остальных регионов.

Жители Якутии чаще остальнызх заказывали интимную косметику и парфюмерию, фаллоимитаторы, а также одежду и белье.

В Архангельской области наибольший интерес пришёлся на анальные и классические стимуляторы, а также на вакуумные помпы.

В Чувашии активно покупали симуляторы для мужчин. Также мужские симуляторы вошли в топ-3 покупок Волгоградской, Воронежской, Челябинской областях, Ставропольском крае и Карелии.

В Мурманской, Тверской и Брянской областях анальные стимуляторы вошли в топ. А на Чукотке и в Мордовии эта категория стала лидером накануне Дня всех влюбленных.

В Алтайском крае лидировали одежда, белье и обувь.



Фото: Masson / Фото: Masson / Shutterstock

В 2019 году «Беру» провел онлайн-опрос покупателей из Москвы и городов-миллионников. Тогда респонденты рассказывали, какие секс-игрушки приобрели за последний год.Выяснилось, что мужчины чаще покупали симуляторы (мастурбаторы), а женщины — вагинальные шарики и вибраторы. BDSM-аксессуары, эротическую одежду и белье больше предпочитали респонденты до 35 лет.Согласно результатам исследования, 65% опрошенных делают покупки в секс-шопах регулярно, 10% из них — не реже, чем раз в месяц.