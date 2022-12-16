Бизнес попросил Минцифры разрешить использовать пиратские программы

Институт развития предпринимательства и экономики обратился в Минцифры с просьбой разрешить бизнесу в России использовать программное обеспечение без лицензии. Иностранные производители отказались продлевать лицензию, а переход на российские решения займет время.

У 70% отечественных компаний возникли сложности из-за ограничений зарубеэных интернет-сервисов и ухода с рынка части поставщиков импортного ПО, сообщили «Известия».

Сейчас за программное пиратство предусмотрены крупные штрафы или до шести лет тюрьмы, напомнили юристы. Сейчас логичнее ослабить регулирование, но стоит не полностью легализовать использование нелицензионного софта, а определить время для перехода на новый, считают эксперты.

Бизнес сможет претендовать на налоговые льготы за то, что покупает и внедряет российские IT-решения, сообщил Владимир Путин. Налоговые льготы начнут предоставлять с 1 января 2023 года.

Президент обратился к ФНС с просьбой проследить, насколько эффективно будут работать предлагаемые меры. Ранее Путин призывал к развитию отечественных технологий несмотря на действие антироссийских санкций. Для реализации этих задач у России есть технологический потенциал, говорил президент.

Фото на обложке: Unsplash