Запущена радиостанция с круглосуточными питчами стартапов

CEO well-being-стартапа Kale Рим Сафиуллин запустил в сети радиостанцию Pitch FM , где предприниматели рассказывают о своих проектах в формате короткого питча. Об этом Сафиуллин сообщил RB.RU.

Радио будет работать семь дней в неделю по 24 часа в сутки. Длительность питчей регламентирована тремя минутами. Помимо устного рассказа от выступающих потребуется визуальная презентация проекта.

Идея проекта была вдохновлена собственным опытом Сафиуллина:

«В 2020 году я питчил свой стартап онлайн на конкурсе, где организаторы собрали 1000 стартапов. Мой номер был 599, и в тот день мне пришлось целый день ходить с колонкой и слушать питчи, пока я ждал очереди. В тот день я всем говорил, что слушаю радио "Питч фм". 9 из 10 спрашивали радиоволну».

«Между питчами будут перебивки, а также будут включены эфиры с интересных стартап-конкурсов (где часть времени уходит на ведущих и вопросы). В среднем на радиостанции будет выходить 350 питчей в сутки», — пояснил основатель проекта.

На первом этапе в сетке вещания возможны повторы, в дальнейшем будут только специальные повторы лучших питчей дня/недели/месяца.

На сайте радиостанции также сообщается, что предприниматели получат обратную связь от создателей Pitch FM о презентации и выступлении.

Фото: Pitch FM