Запущена радиостанция с круглосуточными питчами стартапов

CEO well-being-стартапа Kale Рим Сафиуллин запустил в сети радиостанцию Pitch FM, где предприниматели рассказывают о своих проектах в формате короткого питча. Об этом Сафиуллин сообщил RB.RU.
Радио будет работать семь дней в неделю по 24 часа в сутки. Длительность питчей регламентирована тремя минутами. Помимо устного рассказа от выступающих потребуется визуальная презентация проекта.
Идея проекта была вдохновлена собственным опытом Сафиуллина:
«В 2020 году я питчил свой стартап онлайн на конкурсе, где организаторы собрали 1000 стартапов. Мой номер был 599, и в тот день мне пришлось целый день ходить с колонкой и слушать питчи, пока я ждал очереди. В тот день я всем говорил, что слушаю радио "Питч фм". 9 из 10 спрашивали радиоволну».
«Между питчами будут перебивки, а также будут включены эфиры с интересных стартап-конкурсов (где часть времени уходит на ведущих и вопросы). В среднем на радиостанции будет выходить 350 питчей в сутки», — пояснил основатель проекта.
На первом этапе в сетке вещания возможны повторы, в дальнейшем будут только специальные повторы лучших питчей дня/недели/месяца.
На сайте радиостанции также сообщается, что предприниматели получат обратную связь от создателей Pitch FM о презентации и выступлении.
Фото: Pitch FM
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