Planeta.ru откроет бесплатную школу краудфандинга

Краудфандинговая платформа Planeta.ru с 20 июля по 7 августа проведет бесплатный онлайн-марафон «Летняя школа краудфандинга» , где обучит всех желающих оформлению, ведению и продвижению своих проектов. Об этом Rusbase рассказал представитель интернет-сервиса.

Организаторы обещают в течение трех недель помочь участники марафона разобраться со всеми нюансами краудфандинга — от определения финансовой цели до продвижения запущенного проекта.

В программе обучения 6 вебинаров, 6 электронных писем с полезными материалами и домашними заданиями, 3 онлайн-консультации в формате вопрос-ответ, а также бизнес-завтрак с «Росбанком». На нем опытом выживания в кризис, в том числе и с помощью краудфандинга, поделятся представители малого бизнеса и социальные предприниматели.

Организаторы также расскажут, как присоединиться к совместному с «Росбанком» спецпроекту «Вместе поддержим бизнес». В рамках этого проекта банк дофинансирует 7 инициатив, которые соберут более 40% от заявленной суммы и проявят наибольшую активность в период крауд-кампании.

К участию в школе краудфандинга приглашают начинающих авторов, которые хотят реализовать свой проект с помощью народного финансирования, но не знают, с чего начать. Подать заявку на участие можно до 19 июля.

Партнеры «Летней школы краудфандинга»: «Росбанк», Ассоциация операторов инвестиционных платформ, Агентство социальной информации, Strelka Mag, Seasons Project, просветительские проекты «Теплица социальных технологий» и «Мастера», сервис журналистских запросов Pressfeed.

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