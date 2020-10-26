Краудфандинговая платформа Planeta.ru начнет самостоятельно финансировать проекты

Краудфандинговая платформа Planeta.ru объявила о запуске бессрочного специального проекта «Планета поддерживает», в рамках которого планирует финансово поддерживать проекты на собственной площадке. Об этом Rusbase рассказал представитель платформы.

Главная цель проекта — помощь авторам краудфандинговых проектов в достижении их намерений и реализации товаров, созданных благодаря народному финансированию. Площадка планирует из собственных средств закупать оптовую партию товаров из крауд-проектов и реализовывать их в своем шоуруме.

При этом выкупленные крауд-товары необязательно будут размещены именно в магазине. Например, партию подарков для собственных партнеров Planeta.ru уже приобрела в проекте благотворительной организации «Ночлежка» и издательства «Клаудберри» по выпуску сборника рассказов «Дом».

В ближайшее время на сайте краудфандинговой площадки появится специальный раздел, где будут отображаться все поддержанные платформой проекты и перечислены условия финансирования. Среди прочих факторов, площадка будет определять получающих денежную поддержку авторов на основе симпатии пользователей.

«Онлайн-магазин Planeta.ru существует с 2014 года, недавно мы открыли на его базе шоурум <…>. Мы подумали, что будет здорово выкупать некоторые товары у авторов, тем самым показывать в офлайн-магазине весь ход работы над крауд-проектом – от идеи и до реализации, а заодно оказывать собственным авторам прямую денежную поддержку, – сообщил гендиректор и сооснователь Planeta.ru Федор Мурачковский.

Фото: Unsplash