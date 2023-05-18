В 2023 году бизнес готов планировать только на месяц вперед — опрос

Компании с выручкой от 300 млн рублей в год готовы планировать работу на пять лет вперед, а ИП без сотрудников и с небольшой выручкой — только на месяц, показал опрос «Нескучных финансов», «Финтабло» и бизнес-клуба Reforma, с которым ознакомился RB.RU.

Опрос проводился в апреле 2023 года среди 515 собственников бизнеса, предпринимателей, генеральных, коммерческих и исполнительных директоров и руководителей отделов.

Так, 75,8% опрошенных планируют продажи, выручку или прибыль бизнеса на месяц вперед. На год планируют около 40% предпринимателей, на пять лет — всего 4,6% опрошенных.

Исследование показало зависимость размера бизнеса и горизонта планирования. Так, чем крупнее бизнес, тем на более долгий срок компании готовы планировать свою работу.

Предприниматели с выручкой до 1 млн рублей в год в основном планируют на месяц, планы на год строят всего 29% из них.

Почти все компании с выручкой от 100 до 300 млн рублей в год планируют как на месяц, так и на квартал, полгода и год. Реже — на три года и пять лет.

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