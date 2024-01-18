Ученые выявили связь ухудшения поисковой выдачи с увеличением числа SEO-оптимизированных текстов. Такие материалы попадают в поиске по запросу выше, но их качество значительно хуже, говорится в исследовании.

Исследователи из Лейпцигского университета заметили влияние большого количества SEO-оптимизированных текстов на качество поисковой выдачи Google. Ученые проанализировали более 7 тыс. запросов с обзорами различных продуктов в поисковиках Google, DuckDuckGo и Bing.

SEO (Search Engine Optimization) – составление текстов таким образом, чтобы системы выдавали их выше не оптимизированных материалов в поисковой выдаче. Количество таких текстов в интернете в последнее время значительно увеличилось.

Страницы, которые находятся выше в поисковой выдаче, лучше оптимизированы по SEO и содержат больше ссылок на сайты партнеров (как правило с предложением купить какой-либо товар), но их текстовое содержание значительно хуже, чем у страниц без SEO-оптимизации, говорится в результатах исследования.

Поисковые системы корректируют свои алгоритмы, но спамеры подстраиваются под них, отметили ученые. В Google сказали, что результаты исследования не соответствуют полной картине эффективности поиска.

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