Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Отмененный ПМЭФ-2020 состоится в 2021 году

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится в 2021 году. Об этом говорится в сообщении фонда «Росконгресс».

Отмененный ПМЭФ-2020 состоится в 2021 году

Организаторы уточняют, что форум 2020 года был отменен в связи с решением Всемирной организации здравоохранения объявить чрезвычайной ситуацией международного значения вспышку коронавирусной инфекции.

Мероприятие должно было состояться 3-6 июня.

Из-за распространения инфекции по всему миру были отменены больше 400 крупных мероприятий, в том числе Российский инвестиционный форум в Сочи, Всемирный мобильный конгресс в Барселоне, Женевский автосалон и так далее.

Коронавирус, как сообщалось, начал распространяться в Китае в конце 2019 года. Очагом стал рынок морепродуктов в Ухане. Источник инфекции — гибрид двух коронавирусов летучих мышей и змей. Предположительно, это были южнокитайский многополосый крайт и китайская кобра, они продавались на рынке.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 ПМЭФ-2020 отменили, а в Москве ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

10 марта 2020

А:СТАРТ

12 марта 2020

AMC Makeathon

16 марта 2020

HR STARTUP COMPETITION

18 марта 2020

HR&ED-tech

18 марта 2020

HSE INC

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

16 июня 2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

10 марта 2020

А:СТАРТ

12 марта 2020

AMC Makeathon

16 марта 2020

HR STARTUP COMPETITION

18 марта 2020

HR&ED-tech

18 марта 2020

HSE INC

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

16.06.2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

10 марта — 25 апреля 2020

Marketing Essence

11 марта — 13 мая 2020

Performance-маркетинг для бизнеса

13 марта — 5 апреля 2020

Независимый директор

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ