Отмененный ПМЭФ-2020 состоится в 2021 году

XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится в 2021 году. Об этом говорится в сообщении фонда «Росконгресс».

Организаторы уточняют, что форум 2020 года был отменен в связи с решением Всемирной организации здравоохранения объявить чрезвычайной ситуацией международного значения вспышку коронавирусной инфекции.

Мероприятие должно было состояться 3-6 июня.

Из-за распространения инфекции по всему миру были отменены больше 400 крупных мероприятий, в том числе Российский инвестиционный форум в Сочи, Всемирный мобильный конгресс в Барселоне, Женевский автосалон и так далее.

Коронавирус, как сообщалось, начал распространяться в Китае в конце 2019 года. Очагом стал рынок морепродуктов в Ухане. Источник инфекции — гибрид двух коронавирусов летучих мышей и змей. Предположительно, это были южнокитайский многополосый крайт и китайская кобра, они продавались на рынке.

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