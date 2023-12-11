С 2025 года зарядки для электромобилей переведут на российское ПО

С 1 января 2025 года быстрые зарядки для электромобилей должны будут работать на программном обеспечении, входящем в реестр отечественного ПО или реестр членов Евразийского экономического союза. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на приказ Минцифры.

Документом предполагается, что местный софт для субсидируемых быстрых зарядных станций для электромобилей должен поддерживать протокол OCPP версии не ниже 2.01 для взаимодействия электрозарядной станции с сервером управления.

По данным сервиса 2Chargers, в России сейчас всего около 4500 электрозаправок, 779 из которых быстрые. Установка быстрых ЭЗС субсидируется государством: компенсируется до 60% (т. е. до 1,86 млн рублей) стоимости зарядки и до 30% (до 900 тыс. рублей.) техприсоединения к электросети

Собственный софт используют пока «Парус электро», ПСС, «Яблочков» и «Реватт», остальные пока не создали свой программный комплекс, поэтому покупают изделия с необходимым ПО, сообщил глава направления ЭЗС компании «Парус электро» Александр Нечаев.



Производители легковых электромобилей в России «Моторинвест», «Москвич» и «Автотор» намерены выпускать и зарядные станции. Работы планируется начать в 2023-2024 годах.

В Москве в начале июля разработали зарядную станцию сразу для нескольких электромобилей. Станция способна заряжать одновременно три электромобиля, среднее время зарядки составляет от 10–20 до 40–60 минут.

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