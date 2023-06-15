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Лоукостер «Победа» начал предлагать питание на внутренних рейсах

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Авиакомпания «Победа» начала предлагать питание пассажирам на внутренних рейсах. Услуга доступна только при вылете из московских аэропортов «Внуково» и «Шереметьево».

Лоукостер «Победа» начал предлагать питание на внутренних рейсах

Блюда готовятся непосредственно перед вылетом, приобрести их можно прямо перед посадкой. Сейчас в ассортименте — шесть наборов и восемь напитков. Самый дешевый обойдется в 795 рублей, Самый дорогой — в 1490 рублей.Оформить питание можно не позднее чем за четыре часа до рейса.

Меню «Победы» предлагает небольшие наборы с сырниками, блинами и круассанами, а также позиции с сэндвичами и салатами.

«Все блюда готовятся за 1-1,5 часа до вылета и подойдут даже маленьким путешественникам и вегетарианцам», — уточнили в компании.

«Победа» по итогам 2022 года получила максимальную прибыль с момента основания компании — 15 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос в 4,4 раза. Такие результаты связаны с увеличившейся господдержкой.

Фото на обложке: frantic00 / Shutterstock

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