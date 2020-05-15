«Победа» пообещала троекратное снижение цен в июне

Например, билет по маршруту Москва – Санкт-Петербург в июне 2020 г. будет стоить в среднем в 2,8 раза ниже, чем прошлым летом, по маршруту Москва – Казань – в 1,8 раза дешевле, Москва – Анапа – в 3,1 раза дешевле, из Москвы в Краснодар и Минеральные Воды – в 2,9 раза дешевле, из Санкт-Петербурга в Калининград и Чебоксары, соответственно, в 2,5 и 3,4 раза дешевле.

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