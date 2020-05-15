«Победа» пообещала троекратное снижение цен в июне
Авиакомпания «Победа» начнет поэтапно возобновлять полеты с 1 июня 2020 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
Это станет возможным благодаря постепенной отмене ограничительных противовирусных мер.
На официальном сайте pobeda.aero 14 мая начнется продажа билетов по 73 российским маршрутам на летние рейсы. Средний тариф грядущего сезона почти в три раза ниже среднего тарифа летнего сезона 2019 года, сообщил представитель компании.
«Победа» приостановила все полеты в апреле-мае с целью помешать распространению коронавируса и снизить убытки, так как спрос на перелеты катастрофически упал.
Более 60% всех билетов на июнь будет предложено по 499-2999 рублей, сообщила компания. В 2019 года средняя цена билета по России у «Победы» составляла около 3000 рублей. По минимальному тарифу 499 рублей продавалось 7-8% всех билетов.
«<...> Мы понимаем, что сейчас даже по нашим привычным тарифам у людей нет возможности купить билеты. Мы провели колоссальную работу, чтобы в летнем сезоне снизить среднюю цену билета в 2-3 раза относительно прошлогоднего сезона», — сообщил гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.
Например, билет по маршруту Москва – Санкт-Петербург в июне 2020 г. будет стоить в среднем в 2,8 раза ниже, чем прошлым летом, по маршруту Москва – Казань – в 1,8 раза дешевле, Москва – Анапа – в 3,1 раза дешевле, из Москвы в Краснодар и Минеральные Воды – в 2,9 раза дешевле, из Санкт-Петербурга в Калининград и Чебоксары, соответственно, в 2,5 и 3,4 раза дешевле.
Фото: Unsplash
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