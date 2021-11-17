Стали известны победители восьмого хакатона Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»

Команды разработали решения для защиты окружающей среды и цифровизации сельского хозяйства. Дальше участникам предстоит состязаться в заключительном соревновании с победителями и призерами всех восьми полуфиналов конкурса. Финал пройдет 2-4 декабря 2021 года.

Участники хакатона разработали 94 решения по предложенным кейсам. В кейсе от АНО «Фудшеринг» и бизнес-кластера РАЭК / Sharing economy победителями стали:

LightSwitch.digital (Самарская область);

abs() (Ярославская область);

FoodHanters (Тульская область).

В ​​финал также вошли:

cmp (Санкт-Петербург);

СамурБаян (Курганская область);

fullstack (Ростовская область, Республика Крым);

HCTM (Татарстан, Марий Эл).

Победители в кейсе от Министерства экологии Челябинской области:

Green_House (Москва, Кемеровская область, Республика Коми, Санкт-Петербург);

«ЗаРубисты» (Ульяновская область);

CDO-2035 (Москва, Калужская область, Мордовия, Московская область).

В финал также прошли:

SecurityBand (Самарская область, Москва, Санкт-Петербург, Камчатский край);

«Робин гуд» (Красноярский край).

Победители в кейсе от Министерства лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва и стартапа MMS Rescue:

Dragon IT (Краснодарский край, Московская область);

Rare Bruh Team (Москва);

night_stress_testing (Челябинская область).

К финалу также допущены:

«Поставил цель — добегайся» (Красноярский край);

undefined (Якутия).

Победители в кейсе от Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия:

I Pro (Ярославская область);

SSTU_ONE_CODE_MEN (Самарская область);

SecurityBand CleanPlanet (Москва, Костромская область).

В финале также будут:

Fraction (Татарстан);

123 (Москва).

Победители в кейсе от Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл и Департамента информатизации и связи Республики Марий Эл:

Stinger 2.0 (Ярославская область);

Digital Sith (Ярославская область, Москва);

Defpix (Тульская область).

В финал также выходят:

Winstrike (Курская область);

DELTA (Санкт-Петербург, Якутия, Тверская область).

Также в еще одном кейсе от Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Марий Эл победили:

AKPK.Co (Приморский край, Хабаровский край);

«Мимо проходили» (Алтайский край, Калининградская область);

DST-OFF (Москва).

В финал также проходят:

Educatory (Свердловская область);

Drыmteam (Москва, Московская область).

Победители в кейсе от Университета Иннополис:

RandomName123 (Курская область);

«ГранIT» (Красноярский край);

TURBO 3000 (Волгоградская область).

В финале также:

Winter (Татарстан);

AgroCult Crew (Москва, Санкт-Петербург).

О подробностях финального этапа расскажут в рамках пресс-конференции, которая состоится 23 ноября 2021 года. Подробнее — на сайте.

Оператор конкурса — Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).