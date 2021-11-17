Стали известны победители восьмого хакатона Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»

Команды разработали решения для защиты окружающей среды и цифровизации сельского хозяйства. Дальше участникам предстоит состязаться в заключительном соревновании с победителями и призерами всех восьми полуфиналов конкурса. Финал пройдет 2-4 декабря 2021 года.
Участники хакатона разработали 94 решения по предложенным кейсам. В кейсе от АНО «Фудшеринг» и бизнес-кластера РАЭК / Sharing economy победителями стали:
- LightSwitch.digital (Самарская область);
- abs() (Ярославская область);
- FoodHanters (Тульская область).
В финал также вошли:
- cmp (Санкт-Петербург);
- СамурБаян (Курганская область);
- fullstack (Ростовская область, Республика Крым);
- HCTM (Татарстан, Марий Эл).
Победители в кейсе от Министерства экологии Челябинской области:
- Green_House (Москва, Кемеровская область, Республика Коми, Санкт-Петербург);
- «ЗаРубисты» (Ульяновская область);
- CDO-2035 (Москва, Калужская область, Мордовия, Московская область).
В финал также прошли:
- SecurityBand (Самарская область, Москва, Санкт-Петербург, Камчатский край);
- «Робин гуд» (Красноярский край).
Победители в кейсе от Министерства лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва и стартапа MMS Rescue:
- Dragon IT (Краснодарский край, Московская область);
- Rare Bruh Team (Москва);
- night_stress_testing (Челябинская область).
К финалу также допущены:
- «Поставил цель — добегайся» (Красноярский край);
- undefined (Якутия).
Победители в кейсе от Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия:
- I Pro (Ярославская область);
- SSTU_ONE_CODE_MEN (Самарская область);
- SecurityBand CleanPlanet (Москва, Костромская область).
В финале также будут:
- Fraction (Татарстан);
- 123 (Москва).
Победители в кейсе от Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл и Департамента информатизации и связи Республики Марий Эл:
- Stinger 2.0 (Ярославская область);
- Digital Sith (Ярославская область, Москва);
- Defpix (Тульская область).
В финал также выходят:
- Winstrike (Курская область);
- DELTA (Санкт-Петербург, Якутия, Тверская область).
Также в еще одном кейсе от Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Марий Эл победили:
- AKPK.Co (Приморский край, Хабаровский край);
- «Мимо проходили» (Алтайский край, Калининградская область);
- DST-OFF (Москва).
В финал также проходят:
- Educatory (Свердловская область);
- Drыmteam (Москва, Московская область).
Победители в кейсе от Университета Иннополис:
- RandomName123 (Курская область);
- «ГранIT» (Красноярский край);
- TURBO 3000 (Волгоградская область).
В финале также:
- Winter (Татарстан);
- AgroCult Crew (Москва, Санкт-Петербург).
О подробностях финального этапа расскажут в рамках пресс-конференции, которая состоится 23 ноября 2021 года. Подробнее — на сайте.
Оператор конкурса — Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).
Фото на обложке: sabrisy /
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