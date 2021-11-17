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Стали известны победители восьмого хакатона Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Команды разработали решения для защиты окружающей среды и цифровизации сельского хозяйства. Дальше участникам предстоит состязаться в заключительном соревновании с победителями и призерами всех восьми полуфиналов конкурса. Финал пройдет 2-4 декабря 2021 года.

Стали известны победители восьмого хакатона Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Участники хакатона разработали 94 решения по предложенным кейсам. В кейсе от АНО «Фудшеринг» и бизнес-кластера РАЭК / Sharing economy победителями стали:

  • LightSwitch.digital (Самарская область);
  • abs() (Ярославская область);
  • FoodHanters (Тульская область).

В ​​финал также вошли:

  • cmp (Санкт-Петербург);
  • СамурБаян (Курганская область);
  • fullstack (Ростовская область, Республика Крым);
  • HCTM (Татарстан, Марий Эл). 

Победители в кейсе от Министерства экологии Челябинской области:

  • Green_House (Москва, Кемеровская область, Республика Коми, Санкт-Петербург);
  • «ЗаРубисты» (Ульяновская область);
  • CDO-2035 (Москва, Калужская область, Мордовия, Московская область).

В финал также прошли:

  • SecurityBand (Самарская область, Москва, Санкт-Петербург, Камчатский край);
  • «Робин гуд» (Красноярский край).

Победители в кейсе от Министерства лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва и стартапа MMS Rescue:

  • Dragon IT (Краснодарский край, Московская область);
  • Rare Bruh Team (Москва);
  • night_stress_testing (Челябинская область).

К финалу также допущены: 

  • «Поставил цель — добегайся» (Красноярский край);
  • undefined (Якутия).

Победители в кейсе от Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия: 

  • I Pro (Ярославская область);
  • SSTU_ONE_CODE_MEN (Самарская область);
  • SecurityBand CleanPlanet (Москва, Костромская область).

В финале также будут:

  • Fraction (Татарстан);
  • 123 (Москва). 

Победители в кейсе от Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл и Департамента информатизации и связи Республики Марий Эл:

  • Stinger 2.0 (Ярославская область);
  • Digital Sith (Ярославская область, Москва);
  • Defpix (Тульская область).

В финал также выходят:

  • Winstrike (Курская область);
  • DELTA (Санкт-Петербург, Якутия, Тверская область).

Также в еще одном кейсе от Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Марий Эл победили:

  • AKPK.Co (Приморский край, Хабаровский край);
  •  «Мимо проходили» (Алтайский край, Калининградская область);
  • DST-OFF (Москва).

В финал также проходят:

  • Educatory (Свердловская область);
  • Drыmteam (Москва, Московская область). 

Победители в кейсе от Университета Иннополис:

  • RandomName123 (Курская область);
  • «ГранIT» (Красноярский край);
  • TURBO 3000 (Волгоградская область).

В финале также:

  • Winter (Татарстан);
  • AgroCult Crew (Москва, Санкт-Петербург).

О подробностях финального этапа расскажут в рамках пресс-конференции, которая состоится  23 ноября 2021 года. Подробнее — на сайте.

Оператор конкурса — Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). 

Фото на обложке: sabrisy / Shutterstock

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