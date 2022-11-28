«Почта России» вдвое увеличила число рейсов из Китая перед Новым годом

«Почта России» кратно увеличила количество воздушных рейсов из Китая перед Новым годом. На собственных самолетах оператор будет выполнять до 14 рейсов в неделю, а также включит наземную перевозку в часть маршрутов.

О подготовке логистической инфраструктуры «Почты России» к новогоднему сезону рассказали в пресс-службе оператора. Компания оптимизировала маршруты и протестировала готовность сортировочных центрах к повышенным нагрузкам в предпраздничный период.

«Почта России» почти вдвое увеличила количество воздушных рейсов из Китая. Еженедельно из Поднебесной еженедельно будут отправляться от 12 до 14 самолетов оператора, в то время как в обычное время в доставке были задействованы от 5 до 10 собственных лайнеров компании.

«Кроме того, чтобы избежать скопления товаров на территории китайских аэропортов в ожидании свободного фрахта, часть маршрутов теперь включает наземную перевозку. Это позволит диверсифицировать логистические цепочки и обеспечить стабильную доставку», – отметили в «Почте России».

Партнеры «Почты России» доставляют товары из Китая до ближайшего российского, монгольского или центральноазиатского аэропорта, далее товары доставляют автомобильным или железнодорожным транспортом, пояснили в компании.

В ноябре «Почта России» запустила доставку мелких отправлений для бизнеса из Китая и Европы. Новый сервис, по сообщению оператора, подойдет для пересылки небольших партий и образцов продукции.

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