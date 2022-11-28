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«Почта России» вдвое увеличила число рейсов из Китая перед Новым годом

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Почта России» кратно увеличила количество воздушных рейсов из Китая перед Новым годом. На собственных самолетах оператор будет выполнять до 14 рейсов в неделю, а также включит наземную перевозку в часть маршрутов.

«Почта России» вдвое увеличила число рейсов из Китая перед Новым годом

О подготовке логистической инфраструктуры «Почты России» к новогоднему сезону рассказали в пресс-службе оператора. Компания оптимизировала маршруты и протестировала готовность сортировочных центрах к повышенным нагрузкам в предпраздничный период.

«Почта России» почти вдвое увеличила количество воздушных рейсов из Китая. Еженедельно из Поднебесной еженедельно будут отправляться от 12 до 14 самолетов оператора, в то время как в обычное время в доставке были задействованы от 5 до 10 собственных лайнеров компании.

«Кроме того, чтобы избежать скопления товаров на территории китайских аэропортов в ожидании свободного фрахта, часть маршрутов теперь включает наземную перевозку. Это позволит диверсифицировать логистические цепочки и обеспечить стабильную доставку», – отметили в «Почте России».

Партнеры «Почты России» доставляют товары из Китая до ближайшего российского, монгольского или центральноазиатского аэропорта, далее товары доставляют автомобильным или железнодорожным транспортом, пояснили в компании.

В ноябре «Почта России» запустила доставку мелких отправлений для бизнеса из Китая и Европы. Новый сервис, по сообщению оператора, подойдет для пересылки небольших партий и образцов продукции. 

Фото на обложке: Evgeny_V / Shutterstock

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