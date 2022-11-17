«Почта России» вместе с «дочкой» «Почтовая логистическая компания» запустила для юрлиц доставку коммерческих международных отправлений из Китая и Европы. Новый сервис, как сообщает «Почта», подойдет для пересылки небольших партий и образцов продукции.

«Почта России» запустила доставку небольших отправлений для бизнеса из Китая и Европы