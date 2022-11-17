«Почта России» запустила доставку небольших отправлений для бизнеса из Китая и Европы

«Почта России» вместе с «дочкой» «Почтовая логистическая компания» запустила для юрлиц доставку коммерческих международных отправлений из Китая и Европы. Новый сервис, как сообщает «Почта», подойдет для пересылки небольших партий и образцов продукции.
Доставка посылки из Китая до Москвы самолетом займет 10–15 дней, 18–25 дней — наземным транспортом. Отправления из Европы доедут до Москвы за 7–10 дней.
Максимальный вес одной посылки из Китая не должен быть больше 20 кг, из Европы — 30 кг. Стоимость пересылки будет зависеть от ее веса.
Посылки без таможенного уведомления курьер привезет получателю домой или в офис, отправления с таможенным уведомлением клиенты будут забирать в почтовых отделениях, которые закреплены за таможенным постом.
«Сервис актуален для ритейлеров и производителей, которые столкнулись с необходимостью поиска новых поставщиков. Из-за трансформации логистического рынка многим российским компаниям было сложно получить небольшие коммерческие партии из-за рубежа», — говорится в сообщении оператора.
Решение «Почты», как ожидается, позволит бизнесу выстроить работу с новыми партнерами из-за рубежа.
Фото на обложке: Ivanova Ksenia /
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