«Почта России» протестирует новый способ оплаты товаров для клиентов «Авито Доставки»

Сервис «Авито» и «Почта России» тестируют новый формат оплаты товаров — при получении через «Авито Доставку», рассказали в пресс-службе «Почты». Теперь покупатели смогут оплачивать заказы после проверки в отделении, а не в момент оформления.
Раньше средства списывались при осуществлении заказа, а партнер замораживал сумму и возвращал ее уже после отказа в пункте выдачи.
Теперь оплатить товар и доставку можно будет на месте при получении в отделении «Почты». Перед оплатой у клиента будет 15 минут на проверку и принятие решения. Комиссия за отказ и возврат взиматься не будет.
У нового формата есть ограничения, одновременно таким способом можно оплатить не более трех товаров. Также новый формат не действует для объявлений с пометкой «14 дней на возврат».
На начальном этапе правила будут работать в тестовом режиме только для части пользователей. Если партнеры «Почты» решат масштабировать опцию, она станет доступна для всех уже осенью.
«Почта России» также расширяет партнерство с маркетплейсами. Компания начнет обрабатывать заказы «Яндекс.Маркета» в сортировочном пункте в Казани.
Фото на обложке: Sergey Bezgodov /
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