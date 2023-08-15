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«Почта России» протестирует новый способ оплаты товаров для клиентов «Авито Доставки»

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Сервис «Авито» и «Почта России» тестируют новый формат оплаты товаров — при получении через «Авито Доставку», рассказали в пресс-службе «Почты». Теперь покупатели смогут оплачивать заказы после проверки в отделении, а не в момент оформления.

«Почта России» протестирует новый способ оплаты товаров для клиентов «Авито Доставки»

Раньше средства списывались при осуществлении заказа, а партнер замораживал сумму и возвращал ее уже после отказа в пункте выдачи.

Теперь оплатить товар и доставку можно будет на месте при получении в отделении «Почты». Перед оплатой у клиента будет 15 минут на проверку и принятие решения. Комиссия за отказ и возврат взиматься не будет.

У нового формата есть ограничения, одновременно таким способом можно оплатить не более трех товаров. Также новый формат не действует для объявлений с пометкой «14 дней на возврат».

На начальном этапе правила будут работать в тестовом режиме только для части пользователей. Если партнеры «Почты» решат масштабировать опцию, она станет доступна для всех уже осенью.

«Почта России» также расширяет партнерство с маркетплейсами. Компания начнет обрабатывать заказы «Яндекс.Маркета» в сортировочном пункте в Казани.

Фото на обложке: Sergey Bezgodov / Shutterstock

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