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«Почта России» начнет обрабатывать заказы продавцов «Яндекс.Маркета»

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Почта России» займется хранением и обработкой заказов продавцов «Яндекс.Маркета» в сортировочном центре в Казани, рассказали в пресс-службе «Почты». Это уже не первый этап сотрудничества компании и маркетплейса: в Москве и Петербутрге ранее заработали совместные с «Маркетом» отделения.

«Почта России» начнет обрабатывать заказы продавцов «Яндекс.Маркета»

«Почта России» будет сортировать и передавать для отгрузки в ПВЗ «Маркета» и для курьерской доставки до 1,35 млн заказов в месяц.

Изначально компания будет обрабатывать около 20 тыс. отправлений в сутки, а в пиковый период — от 45 тыс. Кроме того, «Почта» поможет «Маркету» с возвратом товаров.

Отмечается, что работа с заказами осуществляется на основе ПО «Яндекс.Маркета», благодаря чему удается следить на соблюдением SLA (Service Level Agreement).

В начале лета генеральный директор «Почты России» Михаил Волков рассказал о приоритетных целях компании. В их числе — сделать «Почту» ключевым логистическим оператором для сегмента e-commerce.

Фото на обложке: StockphotoVideo / Shutterstock

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