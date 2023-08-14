«Почта России» начнет обрабатывать заказы продавцов «Яндекс.Маркета»

«Почта России» займется хранением и обработкой заказов продавцов «Яндекс.Маркета» в сортировочном центре в Казани, рассказали в пресс-службе «Почты». Это уже не первый этап сотрудничества компании и маркетплейса: в Москве и Петербутрге ранее заработали совместные с «Маркетом» отделения.
«Почта России» будет сортировать и передавать для отгрузки в ПВЗ «Маркета» и для курьерской доставки до 1,35 млн заказов в месяц.
Изначально компания будет обрабатывать около 20 тыс. отправлений в сутки, а в пиковый период — от 45 тыс. Кроме того, «Почта» поможет «Маркету» с возвратом товаров.
Отмечается, что работа с заказами осуществляется на основе ПО «Яндекс.Маркета», благодаря чему удается следить на соблюдением SLA (Service Level Agreement).
В начале лета генеральный директор «Почты России» Михаил Волков рассказал о приоритетных целях компании. В их числе — сделать «Почту» ключевым логистическим оператором для сегмента e-commerce.
Фото на обложке: StockphotoVideo /
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