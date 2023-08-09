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«Почта России» запустила совместные с маркетплейсами отделения

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Почта России» запустила формат отделений, где разместятся полноценные пункты выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов со всеми их услугами, сообщили в пресс-службе.

«Почта России» запустила совместные с маркетплейсами отделения

Такие точки откроются в микрорайонах с новой застройкой. В Москве и Петербурге уже заработали совместные с «Яндекс.Маркетом» пункты. На начальном этапе планируется открыть 30 таких отделений.

Ранее гендиректор «Почты России» Михаил Волков анонсировал планы компании стать ключевым логистическим оператором для e-commerce, превратив свои офисы в мультибрендовые пункты выдачи крупных маркетплейсов, а также предприятий малого и среднего бизнеса.

Главное отличие таких отделений от обычных — разделение на две зоны и «облегченный» список почтовых услуг. В одной части отделения клиенты смогут получать и отправлять посылки, письма, оплачивать счета и переводить деньги. 

Вторая зона будет функционировать как полноценный ПВЗ маркетплейса-партнера. Там клиенты смогут получать заказы, оформлять возвраты. Продавцы, в свою очередь, будут отгружать товары для дальнейшей доставки.

В августе «Почта России» запустила прямую авиадоставку в Грузию. Каждый месяц оператор будет транспортировать до 6 тонн посылок. Также компания вышла в сегмент сверхгабаритных грузов, дочерняя структура «Почты» доставляет оборудование и технику, которые из-за своего веса невозможно перевозить стандартными способами.

Фото на обложке: Diego Fiore / Shutterstock

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