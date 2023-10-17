«Почта России» протестирует электромобили Evolute в Москве

«Почта России» начала использовать электромобили Evolute, оператор тестирует в Москве две модели — Evolute i-Pro и Evolute i-Joy. Об этом рассказали в пресс-службе «Почты».

Модель i-Pro используется для задач филиала в столице, Evolute i-Joy задействовали для перевозки сотрудников и грузов для работы центрального офиса. В ходе тестирования специалисты проанализируют, как использование электромобилей влияет на окружающую среду.

Также исследуют «шумовое загрязнение» в жилых массивах. «Почта» также оценит экономическую эффективность перехода на электрокары. По словам руководителя транспортного обеспечения «Почты» Евгения Антоника, по ряду показателей машины с двигателем внутреннего сгорания пока эффективнее, однако компания отмечает позитивную динамику с развитием технологий.

Производством электромобилей под брендом Evolute занимается липецкая компания «Моторинвест». Сборка началась осенью 2022 года, первой моделью стал Evolute I-Pro. Ранее производитель договорился с «Яндекс.Такси» о поставке электромобилей в парк сервиса. Первые модели вышли на маршруты в начале года в Нижнем Новгороде.

Фото на обложке: Evolute