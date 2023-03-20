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У «Почты России» появился сервис 3PL-логистики

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Почта России» запустила сервис 3PL-логистики. Теперь российские производители и дистрибуторы смогут воспользоваться услугами компании по хранению товаров, их упаковке и управлению остатками, рассказали в пресс-службе «Почты России».

У «Почты России» появился сервис 3PL-логистики

В Казани, Новосибирске и московском Внуково уже разместили первые склады общей площадью 26 500 кв. м. Помещения способны вместить до 20 тыс. паллет и 110 тыс. коробок и ящиков.

В «Почте России» отмечают, что 3pl-логистика позволит компаниям, работающим с оптовыми клиентами, передать в аутсорс все операции с товаром, даже подготовку импортной и экспортной документации.

В пресс-службе напомнили, что компания располагает четырьмя фулфилмент-центрами в Москве, Петербурге, Новосибирске и Казани. Кроме того, уже в текущем году e-comm продавцы смогут хранить иностранную продукцию на бондовых складах «Почты России» в Казани и Внуково без уплаты таможенных пошлин до отправки покупателю.

Ранее «Почта России» запустила сервис срочной доставки посылок в 16 крупных городах страны. До этого такая услуга была доступна только москвичам.

Фото на обложке: Alexander Baluev / Shutterstock

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