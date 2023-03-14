«Почта России» запустила услугу срочной доставки из отделений во всех городах-миллионниках

«Почта России» запустила сервис срочной доставки посылок в более чем 1,5 тыс. отделениях в 16 крупных городах — в списке все города-миллионники. Об этом говорится в сообщении оператора.

Впервые услуга экспресс-доставки была запущена в Москве летом 2022 года. В прошлом году ей воспользовались более 500 тыс. клиентов. Один из главных партнеров сервиса — «Яндекс.Доставка», подключиться к проекту могут и локальные курьерские компании. «Почта» также доставляет посылки с помощью собственных курьеров.

Среднее время доставки из отделения на дом составляет 38 минут. Половину всех заявок на новую услугу оставляют клиенты в Москве и Санкт-Петербурге. Следующие в рейтинге по количеству доставок — Екатеринбург и Краснодар.

«Меньше чем за год мы масштабировали срочную доставку на все города-миллионники, и у многих клиентов она уже вошла в привычку. В наших планах не только увеличить количество городов, но и запустить дополнительные сервисы, которые позволят получать посылки с кардинально новым уровнем сервиса», — добавил руководитель департамента по развитию продуктов «Последней мили» Сурен Аракелян.

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