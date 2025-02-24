В «Почте Mail» появилась возможность пополнить кошелек Steam

Почтовый сервис «Почта Mail» (бывший Mail.ru) внедрил в мобильное приложение функцию оплаты товаров на игровых платформах Steam, Battle.net и других. Совершение покупок возможно из 22 регионов России и СНГ, сообщили RB.RU в пресс-службе сервиса.

Новый раздел «Игры» находится на вкладке «Покупки» в приложении «Почта Mail». Пользователям также доступно пополнение кошельков в мобильных и ПК-играх, таких как Roblox, Fortnite, Minecraft и League of Legends. Делать это можно картами российских банков, комиссия составляет 5%.

Оплата игровых сервисов, фото: «Почта Mail»

«Аудитория геймеров в России на всех платформах составляет около 80 млн, поэтому нам важно создать комфортные условия для пополнения игровых кошельков и покупки игр, не выходя из “Почты”», — отметил руководитель продуктового направления «Покупки Mail» Александр Суровов.

В 2024 году российские геймеры потратили на мобильные и ПК-игры 173 млрд рублей, что на 7,5% больше, чем годом ранее, показало исследование онлайн-школы в сфере геймдева и компьютерной графики XYZ. Самыми популярными у россиян играми стали Black Myth: Wukong, Helldivers 2 и Warhammer 40,000: Space Marine 2.