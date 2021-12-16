«Почта России» установила единый тариф в 99 рублей на доставку в почтоматы

«Почта России» установила единый тариф для ритейлеров в 99 рублей на доставку из интернет-магазинов в собственные и партнерские почтоматы. Акция действует до 31 марта.
Как сообщила пресс-служба почты, тариф в 99 рублей на 40% ниже средних в России цен на подобные услуги.
«Почта России» обслуживает 5000 собственных пунктов выдачи в 37 городах России и 1700 почтоматов партнеров «Халва» и Teleport.
В прошлом году компания доставила 334,6 млн отправлений с товарным вложением. Средний срок доставки по России сократился с 7 до 3,7 дней.
В декабре «Почта России» запросила субсидии у государства на сумму 1,336 млрд рублей для организации беспилотной доставки отправлений.
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Фото на обложке: Unsplash
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