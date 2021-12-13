Запуск беспилотников «Почты России» потребовал госсубсидий почти на 1,34 млрд рублей

«Почта России» запросила субсидии у государства на сумму 1,336 млрд рублей. Старт беспилотных перевозок почты по М11 запланирован на 2024 год, а выход на окупаемость планируется в 2035 году.

Парк оператора в 2024 пополнят 25 беспилотных грузовиков, к 2035 до 66. Это могут быть грузовики от «Камаза», Volvo, EvoCargo и других компаний, сообщили «Ведомости».

Собеседники издания в транспортных компаниях отметили, что убытки вызваны ростом себестоимости при доставке беспилотниками. Они стоят дороже, а сэкономить на оплате труда пока не выходит.

«Этот вопрос обсуждается, и нельзя однозначно сказать, что это субсидии в адрес «Почты России». В первую очередь, на наш взгляд, это меры поддержки производителей и разработчиков технологии транспорта и инфраструктуры для беспилотников», — отметил предпставитель оператора.

Грузовики будут курсировать между логистическими центрами оператора в Москве и Санкт-Петербурге, переключаясь на беспилотный режим на М11.

Через три года пробег беспилотников «Почты России» по БЛК составит 3,6 млн км, а к 2035 году достигнет 12,3 млн км в год.

Доставку грузов по БЛК также запустят «Деловые линии», Globaltruck, Ozon, X5 Group и другие компании. Себестоимость доставки беспилотниками увеличивается у большинства перевозчиков на 8–18%.

Большинство компаний рассчитывает на господдержку. Например, Globaltruck запросила 40 млн рублей на доработку IT-системы и 8,8 млн рублей на закупку беспилотного грузовика.

«Деловые линии» выступили за возмещение платы за проезд и пользование инфраструктурой БЛК из расчета 10 рублей за 1 км, а также за льготы на лизинг техники. X5 Group запросила 30 млн рублей, которые необходимы в 2024 году для компенсации стоимости перевозки семью беспилотными «Камазами».

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