«Почта России» открывает новый сервис для интернет-магазинов и частных продавцов

«Почта Россия» открывает drop-off пункты для интернет-торговли. В них принимаются крупные партии посылок с заказами, в том числе из маркетплейсов, пишут «Ведомости».

«Попадая в drop-off пункт, заказ идет в почтовое отделение или к заказчику напрямую через логистическую инфраструктуру “Почты России”. Это позволит повысить скорость доставки примерно вдвое: в соседние крупные города — уже на следующий день после сдачи посылок», — уточнили изданию представители компании.

Drop-off офисы открываются на базе логистических центров «Почты России». Работают уже 56 таких пунктов в городах с населением от 500 тыс. человек, например, в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону. Сеть будет развиваться и дальше. Инвестиции в проект компания не уточняет, но, по подсчетам экспертов издания, открытие одного drop-off офиса может обойтись в 1,5-2 млн рублей.

На данный момент маркетплейсы доставляют товары преимущественно собственными силами, с «Почтой России» сотрудничают там, где у них нет логистических центров, уточнил президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. Доля компании в сегменте доставки товаров с маркетплейсов составляет около 10%. Расширение складских мощностей может увеличить вдвое долю «Почты России» на этом рынке, полагает эксперт.

Ранее стало известно об открытии в отделениях «Почты России» пунктов выдачи «AliExpress Россия».

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