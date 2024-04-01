«Почта России» отчиталась о кратном сокращении убытков в 2023 году. Показатель снизился в 3,8 раза при росте выручки на 1,7%. В 2022 году убыток оператора составил 27,2 млрд рублей – в Совфеде это охарактеризовали как «финансовую дыру» и призвали незамедлительно разобраться с ситуацией.
Чистый убыток «Почты России» в 2023 году сократился в 3,8 раза к показателю 2022 года и составил 7,1 млрд рублей. Об этом говорится в финансовой отчетности почтового оператора.
Выручка «Почты России» год к году выросла на 1,7% до 212 млрд рублей. Доходы от оказания услуг почты увеличились на 0,1% до 152,9 млрд рублей, от деятельности по продаже товаров – на 6,7% до 26,8 млрд рублей.
Глава «Почты России» Михаил Волков рассказал, что в 2023 году оператор снизил управленческие расходы, цифровизировал некоторые бизнес-процессы, что позволило добиться текущих финансовых показателей.
Убыток «Почты России» в 2022 году оценили в 27,2 млрд рублей. В Совете Федерации это охарактеризовали как «финансовую дыру» и призвали незамедлительно разобраться с ситуацией.
Фото на обложке: Vitalliy /
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