Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Почта России» отчиталась о кратном сокращении убытков в 2023 году

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Почта России» отчиталась о кратном сокращении убытков в 2023 году. Показатель снизился в 3,8 раза при росте выручки на 1,7%. В 2022 году убыток оператора составил 27,2 млрд рублей – в Совфеде это охарактеризовали как «финансовую дыру» и призвали незамедлительно разобраться с ситуацией.

«Почта России» отчиталась о кратном сокращении убытков в 2023 году

Чистый убыток «Почты России» в 2023 году сократился в 3,8 раза к показателю 2022 года и составил 7,1 млрд рублей. Об этом говорится в финансовой отчетности почтового оператора.

Выручка «Почты России» год к году выросла на 1,7% до 212 млрд рублей. Доходы от оказания услуг почты увеличились на 0,1% до 152,9 млрд рублей, от деятельности по продаже товаров – на 6,7% до 26,8 млрд рублей.

Глава «Почты России» Михаил Волков рассказал, что в 2023 году оператор снизил управленческие расходы, цифровизировал некоторые бизнес-процессы, что позволило добиться текущих финансовых показателей.

Убыток «Почты России» в 2022 году оценили в 27,2 млрд рублей. В Совете Федерации это охарактеризовали как «финансовую дыру» и призвали незамедлительно разобраться с ситуацией.

Фото на обложке: Vitalliy / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как запускать корпоративный акселератор: опыт «Почты России»
  2. 2 Цифры дня. 100 тысяч за взлом Chromebook
  3. 3 Таможенное оформление и его этапы
  4. 4 В 2024 году объемы белой доставки из Китая превысят карго: цифровой рубль, «Честный знак» и еще пять предпосылок
  5. 5 Топливный кризис — как работать? Опыт транспортной компании

ВОЗМОЖНОСТИ

01 апреля 2024

Импортонезависимость в телекоммуникациях

01 апреля 2024

Патентование изобретений и (или) полезных моделей за рубежом

03 апреля 2024

МТС Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ