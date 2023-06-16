Госдума перенесла рассмотрение закона об онлайн-торговле вином через «Почту России»

Госдума перенесла на неопределенный срок рассмотрение закона об онлайн-торговле вином через «Почту России». Маркетплейсы недовольны тем, что такая возможность предоставляется только одному игроку — «Почте России», узнали РИА Новости.
. В апреле 2023 года эксперимент по онлайн-продаже вина с 1 ноября одобрили в правительстве. Продавать его планировали на сайте «Почты России», которая выступит оператором доставки. Получить заказ можно будет только по паспорту, либо по верификации через «Госуслуги».
Фото на обложке: Unsplash
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