Госдума перенесла рассмотрение закона об онлайн-торговле вином через «Почту России»

Госдума перенесла на неопределенный срок рассмотрение закона об онлайн-торговле вином через «Почту России». Маркетплейсы недовольны тем, что такая возможность предоставляется только одному игроку — «Почте России», узнали РИА Новости.

. В апреле 2023 года эксперимент по онлайн-продаже вина с 1 ноября одобрили в правительстве. Продавать его планировали на сайте «Почты России», которая выступит оператором доставки. Получить заказ можно будет только по паспорту, либо по верификации через «Госуслуги».

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