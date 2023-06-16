Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Госдума перенесла рассмотрение закона об онлайн-торговле вином через «Почту России»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Госдума перенесла на неопределенный срок рассмотрение закона об онлайн-торговле вином через «Почту России». Маркетплейсы недовольны тем, что такая возможность предоставляется только одному игроку — «Почте России», узнали РИА Новости.

Госдума перенесла рассмотрение закона об онлайн-торговле вином через «Почту России»

. В апреле 2023 года эксперимент по онлайн-продаже вина с 1 ноября одобрили в правительстве. Продавать его планировали на сайте «Почты России», которая выступит оператором доставки. Получить заказ можно будет только по паспорту, либо по верификации через «Госуслуги».

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как запускать корпоративный акселератор: опыт «Почты России»
  2. 2 Цифры дня. 100 тысяч за взлом Chromebook
  3. 3 Министр финансов назвал своим основным KPI возвращение пессимистов в Россию
  4. 4 Власти планируют ограничить доступ венчурных фондов к господдержке
  5. 5 Власти не планируют продлевать беспошлинный порог в €1 тыс. для ввоза товаров из-за границы
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

18 июня 2023

MGIMO Ventures

18 июня 2023

Jet Security Team

19 июня 2023

Profbuh Hackathon

Все ВОЗМОЖНОСТИ