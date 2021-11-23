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Американская игровая студия Pocket Size Games привлекла $2 млн от Green Grey Димы Морозова

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Разработчик мобильных проектов с российскими корнями Green Grey инвестировал $2 млн в американскую игровую студию Pocket Size Games. Об этом RB.ru сообщил представитель Green Grey. Мобильные игры студии будут основаны на социально значимых сюжетах.

Американская игровая студия Pocket Size Games привлекла $2 млн от Green Grey Димы Морозова

Pocket Size Games займется созданием нового поколения мобильных игр, в основе их сюжета будут проблемы экологии, поиски своего предназначения, социальное неравенство. В виртуальной вселенной в игровом формате пользователям предложат найти решения этих проблем.

Основатель Green Grey, инвестор Дима Морозов сообщил, что Green Grey в течение нескольких месяцев рассматривала для инвестиций перспективные проекты с социальной составляющей.

«Рынок мобильных игр сегодня растет рекордными темпами во всем мире: к концу этого года уже 3 млрд человек станут игроками, а расходы на такие продукты превысят $120 млрд <…>. Мобильный рынок настолько всеохватывающий и перспективный, что должен нести и социальную функцию. Уже сегодня наша индустрия не может стоять в стороне от социальных и экологических проблем и вызовов», — прокомментировал Морозов.

Разработка первых игр Pocket Size Games, Inc при поддержке Green Grey займет до 1,5 года и, как ожидается, завершится к марту 2023 года. Сейчас проекты находятся в стадии предварительной разработки концепции и сюжетов. 

Первым проектом Pocket Size Games в сотрудничестве с Green Grey станет игра с сюжетом о мире на пороге экологической катастрофы. 

В качестве учредителей и советников в команду разработки вошли представители индустрии из Disney, Electronic Arts, MyTona, Liquid Development, а также бывший арт-директор Disney Mobile Майкл Казалино, бывший главный операционный директор 5518 Studios Максим Михеенко и российский актер и кинопродюсер Юрий Колокольников.

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Изображения: Green Grey

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