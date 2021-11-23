Американская игровая студия Pocket Size Games привлекла $2 млн от Green Grey Димы Морозова

Разработчик мобильных проектов с российскими корнями Green Grey инвестировал $2 млн в американскую игровую студию Pocket Size Games. Об этом RB.ru сообщил представитель Green Grey. Мобильные игры студии будут основаны на социально значимых сюжетах.

Pocket Size Games займется созданием нового поколения мобильных игр, в основе их сюжета будут проблемы экологии, поиски своего предназначения, социальное неравенство. В виртуальной вселенной в игровом формате пользователям предложат найти решения этих проблем.

Основатель Green Grey, инвестор Дима Морозов сообщил, что Green Grey в течение нескольких месяцев рассматривала для инвестиций перспективные проекты с социальной составляющей.

«Рынок мобильных игр сегодня растет рекордными темпами во всем мире: к концу этого года уже 3 млрд человек станут игроками, а расходы на такие продукты превысят $120 млрд <…>. Мобильный рынок настолько всеохватывающий и перспективный, что должен нести и социальную функцию. Уже сегодня наша индустрия не может стоять в стороне от социальных и экологических проблем и вызовов», — прокомментировал Морозов.

Разработка первых игр Pocket Size Games, Inc при поддержке Green Grey займет до 1,5 года и, как ожидается, завершится к марту 2023 года. Сейчас проекты находятся в стадии предварительной разработки концепции и сюжетов.

Первым проектом Pocket Size Games в сотрудничестве с Green Grey станет игра с сюжетом о мире на пороге экологической катастрофы.

В качестве учредителей и советников в команду разработки вошли представители индустрии из Disney, Electronic Arts, MyTona, Liquid Development, а также бывший арт-директор Disney Mobile Майкл Казалино, бывший главный операционный директор 5518 Studios Максим Михеенко и российский актер и кинопродюсер Юрий Колокольников.

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Изображения: Green Grey