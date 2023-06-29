Якутское приложение по поиску нянь с функцией видеостриминга запустилось в Санкт-Петербурге

Якутский стартап «Под присмотром», выпускник акселератора Б8 и резидент технопарка «Якутия», вышел на рынок Санкт-Петербурга с приложением для поиска нянь, которое объединяет в себе в поиск специалистов, их рейтингование и видеостриминг при выполнении заказа, сообщил RB.RU представитель компании.

До конца 2023 года компания планирует привлечь в сервис не менее 500 нянь и не менее 5 тыс. родителей в Санкт-Петербурге. Инвестиции в выход на рынок Северной столицы составили 250 тыс. рублей — это затраты на маркетинг.

Стартап запустился в декабре 2022 года, его основатели: Николай и Виолетта Никитины, Сергей и Татьяна Степановы, Роберт и Ольга Ядреевы. До лета 2023 года «Под присмотром» предлагал свое решение преимущественно жителям Сибири. По собственным данным, приложением пользуются уже более 7 тыс. человек.

Цель стартапа — полностью цифровизировать опыт поиска нянь и «снизить беспокойство», которое присутствует при поиске специалиста онлайн. Так, родители смогут воспользоваться опцией онлайн-присмотра, которая позволяет запросить видеострим через смартфон няни и наблюдать за специалистом и ребенком без использования сторонних чат-сервисов.

Среди отличий от других сервисов:

Возможность для нянь выбирать удобные для себя заказы, предлагать свою цену исходя из удаленности адреса.

Отсутствие подписок на сервис для исполнителей. Компания взимает сервисный сбор только с каждого выполненного заказа.

Няням оказывают техническую, организационную и юридическую поддержку.

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