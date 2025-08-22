Сбой в работе Google Meet зафиксирован сегодня в России

В работе Google Meet произошёл массовый сбой. Пользователи в ряде регионов пожаловались на неполадки при подключении, особенно в браузере и мобильном приложении. За последние недели на фоне ограничений звонков в других сервисах Meet стал одним из самых скачиваемых приложений в России.

Массовые жалобы и сбои в работе

В пятницу, 22 августа, в работе сервиса видеоконференций Google Meet зафиксированы массовые сбои. По данным Downdetector, за час поступило 216 жалоб, в основном — на работу сайта (44%), мобильного приложения и общее подключение.

Проблемы наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Карелии, Ивановской, Ленинградской и Брянской областях. Пользователи жалуются на невозможность войти в звонок, сбои в передаче изображения и зависания при подключении.

Google публично не комментировал сбои.

Реакция Роскомндзора

В Роскомнадзоре заявили, что ведомство не принимало никаких ограничительных мер в отношении сервиса. Вероятно, это проблема техническая, связанная с инфраструктурой самого сервиса.

Ускоренный рост аудитории

В августе Google Meet заметно усилил позиции на российском рынке. Сразу после сообщений об ограничениях звонков в других популярных мессенджерах, приложение вошло в топ-2 App Store в категории «Общение».

Сервис начали использовать не только частные пользователи, но и компании — как временную альтернативу привычным каналам связи. Теоретически резкий рост нагрузки мог стать причиной нестабильной работы.

Почему мессенджеры начали ограничивать

В августе регуляторы объявили о частичном ограничении звонков в ряде мессенджеров, объяснив это необходимостью усилить борьбу с телефонным мошенничеством.

Также в силу вступили нормы, запрещающие использование отдельных иностранных платформ для официальной коммуникации: в банках, госсекторе, телеком-операторах, маркетплейсах и ряде других структур.

На этом фоне компании и пользователи стали активнее искать инструменты видеосвязи, находящиеся вне регуляторного поля. Google Meet оказался одним из очевидных вариантов — с известным брендом, стабильной инфраструктурой и высоким проникновением в экосистему Android.

Контекст

Если переход на альтернативные каналы продолжится, цифровой ландшафт в России может переформатироваться быстрее, чем успеет адаптироваться инфраструктура. Google Meet не проектировался под массовое использование в условиях одномоментного притока пользователей в конкретной стране.

Сбои в сервисах — очередной сигнал рынку: нужно больше устойчивых, легальных и масштабируемых решений, которые выдержат нагрузку и дадут предсказуемость и частным пользователям, и бизнесу.



