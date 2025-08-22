Подменил мессенджеры — и устал: в России наблюдаются сбои в работе Google Meet
Сбой в работе Google Meet зафиксирован сегодня в России
В работе Google Meet произошёл массовый сбой. Пользователи в ряде регионов пожаловались на неполадки при подключении, особенно в браузере и мобильном приложении. За последние недели на фоне ограничений звонков в других сервисах Meet стал одним из самых скачиваемых приложений в России.
Массовые жалобы и сбои в работе
В пятницу, 22 августа, в работе сервиса видеоконференций Google Meet зафиксированы массовые сбои. По данным Downdetector, за час поступило 216 жалоб, в основном — на работу сайта (44%), мобильного приложения и общее подключение.
Проблемы наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Карелии, Ивановской, Ленинградской и Брянской областях. Пользователи жалуются на невозможность войти в звонок, сбои в передаче изображения и зависания при подключении.
Google публично не комментировал сбои.
Реакция Роскомндзора
В Роскомнадзоре заявили, что ведомство не принимало никаких ограничительных мер в отношении сервиса. Вероятно, это проблема техническая, связанная с инфраструктурой самого сервиса.
Ускоренный рост аудитории
В августе Google Meet заметно усилил позиции на российском рынке. Сразу после сообщений об ограничениях звонков в других популярных мессенджерах, приложение вошло в топ-2 App Store в категории «Общение».
Сервис начали использовать не только частные пользователи, но и компании — как временную альтернативу привычным каналам связи. Теоретически резкий рост нагрузки мог стать причиной нестабильной работы.
Почему мессенджеры начали ограничивать
В августе регуляторы объявили о частичном ограничении звонков в ряде мессенджеров, объяснив это необходимостью усилить борьбу с телефонным мошенничеством.
Также в силу вступили нормы, запрещающие использование отдельных иностранных платформ для официальной коммуникации: в банках, госсекторе, телеком-операторах, маркетплейсах и ряде других структур.
На этом фоне компании и пользователи стали активнее искать инструменты видеосвязи, находящиеся вне регуляторного поля. Google Meet оказался одним из очевидных вариантов — с известным брендом, стабильной инфраструктурой и высоким проникновением в экосистему Android.
Контекст
Если переход на альтернативные каналы продолжится, цифровой ландшафт в России может переформатироваться быстрее, чем успеет адаптироваться инфраструктура. Google Meet не проектировался под массовое использование в условиях одномоментного притока пользователей в конкретной стране.
Сбои в сервисах — очередной сигнал рынку: нужно больше устойчивых, легальных и масштабируемых решений, которые выдержат нагрузку и дадут предсказуемость и частным пользователям, и бизнесу.
Фото: Zuma\TASS
- 1 Пять главных правил: российские эксперты — о новых принципах регулирования ИИ от Минцифры Минцифры России разработало концепцию регулирования ИИ 22 августа 2025, 18:58
- 2 «Золотое Яблоко» — теперь и в Китае: бьюти-ретейлер готовится к запуску в Шанхае «Золотое Яблоко» выходит на китайский рынок 21 августа 2025, 14:29
- 3 Ребёнок всегда на связи: 2ГИС добавил детский профиль для отслеживания геопозиции в реальном времени Родительский контроль можно бесплатно установить в 2ГИС 21 августа 2025, 11:14
- 4 Гид по России: 2ГИС собрал 1500 маршрутов в приложении — для прогулок, тренировок и путешествий внутри страны Маршруты по России появились на карте 2ГИС 20 августа 2025, 17:38