Эксперты спрогнозировали возможное подорожание такси к осени 2023 года

В сентябре в России могут заработать новые правила для агрегаторов такси. Принятый в первом чтении законопроект содержит новые штрафы для перевозчиков. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.
За это нарушение штраф для граждан составит от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.
Если в течение года агрегатор вновь допустил такое правонарушение, повторный штраф для граждан составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.
Гендиректор компании «Мой автопрокат» Дмитрий Матвеев заявил, что четверо из пяти таксистов в России работают без лицензии. Он объяснил это высокой стоимостью ОСАГО на пассажирские перевозки и частыми отказами страховых компаний таксистам.
С начала 2023 года перевозчики повысили тарифы в такси на 10-30%. Эксперты считают, что новые штрафы сократят рынок — поездки станут безопаснее, но в несколько раз дороже.
- Госдума обязала всех таксистов и фирмы такси страховать своих пассажиров. Закон вступит в силу 1 сентября – минимальная сумма выплаты по страховому случаю составит 2 млн рублей.
- В России с 2013 года действует закон о страховании пассажиров, но под него не попадают легковые такси. В данном случае пострадавшие могут рассчитывать на выплату по закону об ОСАГО, которая составляет до 500 тыс. рублей.
Фото на обложке: Unsplash
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