Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«АвтоВАЗ» снова начал оснащать автомобили подушками безопасности

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«АвтоВАЗ» снова начал оснащать автомобили подушками безопасности. Их будут устанавливать на все новые Lada Granta. Предприятие отказалось от этого атрибута из-за санкционных проблем с поставками, получив разрешение от правительства.

«АвтоВАЗ» снова начал оснащать автомобили подушками безопасности

Водительская подушка безопасности будет устанавливаться все Lada Granta, выпущенные с 23 августа. Подушка для пассажира на переднем сиденье будет дополнительной опцией в более дорогих моделях автомобилей «АвтоВАЗа».

В компании уточнили, что конструктивно новые подушки безопасности будут такими же, какие устанавливались на Lada Granta ранее. Системы ABS в свои автомобили «АвтоВАЗ» планирует вернуть в 2023 году.

Правительство дало добро на выпуск автомобилей без подушек безопасности в мае. После этого «АвтоВАЗ» выпустил на рынок первые машины без этого атрибута.

Выпуск импортозамещающих автомобилей «АвтоВАЗ» анонсировал в марте. В этих автомобилях меньше импортных деталей, с поставками которых возникли сложности из-за санкций.

Фото на обложке: muph / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Аренда автомобиля становится популярнее его покупки в кредит
  2. 2 Будущее рынка электромобилей: пан или пропал?
  3. 3 Альтернативное топливо: на чем будут ездить автомобили будущего
  4. 4 Как сэкономить на авто для бизнеса?
  5. 5 Когда стоит задуматься об автомобиле по подписке?

ВОЗМОЖНОСТИ

24 августа 2022

Speed Dating #Web3

31 августа 2022

«Московский акселератор»

31 августа 2022

HSE Fest 2022

31 августа 2022

Algimed Techno Invest

31 августа 2022

Питч-сессия в рамках WorldFood Moscow 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ