«АвтоВАЗ» снова начал оснащать автомобили подушками безопасности. Их будут устанавливать на все новые Lada Granta. Предприятие отказалось от этого атрибута из-за санкционных проблем с поставками, получив разрешение от правительства.

Водительская подушка безопасности будет устанавливаться все Lada Granta, выпущенные с 23 августа. Подушка для пассажира на переднем сиденье будет дополнительной опцией в более дорогих моделях автомобилей «АвтоВАЗа».

В компании уточнили, что конструктивно новые подушки безопасности будут такими же, какие устанавливались на Lada Granta ранее. Системы ABS в свои автомобили «АвтоВАЗ» планирует вернуть в 2023 году.

Правительство дало добро на выпуск автомобилей без подушек безопасности в мае. После этого «АвтоВАЗ» выпустил на рынок первые машины без этого атрибута.

Выпуск импортозамещающих автомобилей «АвтоВАЗ» анонсировал в марте. В этих автомобилях меньше импортных деталей, с поставками которых возникли сложности из-за санкций.

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