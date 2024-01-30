Бывший завод Paulig в России начал производство совместимых с кофемашинами Nespresso капсул

Бывший завод Paulig в России начал коммерческое производство кофейных капсул, совместимых с кофемашинами Nespresso. Продукт будет дешевле ввозимых из-за рубежа оригинальных капсул на 30-40%. Продажи начнутся 1 марта.
Производитель кофе Poetti начал производство кофейных капсул, совместимых с кофемашинами системы Nespresso. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Милфудс», которая владеет брендом Poetti.
«Мы сможем предложить потребителю премиальный кофе в капсулах мирового уровня, который при этом окажется на 30-40% выгоднее, чем зарубежные аналоги», – отметил директор по маркетингу «Милфудс» Михаил Глухов.
Инвестиции в разработку новой продукции, покупка производственной линии и ее полноценный запуск составили более 100 млн рублей, рассказали в пресс-службе компании.
Финская компания Paulig продала российский бизнес в мае 2022 года индийскому инвестору Викасу Сои. Он переименовал «Паулиг Рус» в «Милфудс» и начал выпускать кофе под брендом Poetti.
О закрытии компанией Nestle фирменных магазинов Nespresso в России стало известно в декабре 2022 года. Позже Nestle прекратила прямые поставки в Россию кофейных капсул Nespresso.
Фото на обложке: Милфудс
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