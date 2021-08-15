Создатель дома на колесах на основе Cybertruck заработал $80 млн на предзаказах

Cyberlandr от компании Stream It будет стоить $50 тыс. (3,6 млн рублей) и уже доступен для предзаказа за сумму, чуть большую $40 тыс. Недавно общая сумма предзаказов достигла $80 млн, сообщает Business Insider со ссылкой на главу Stream It Лэнса Кинга.

«[Индустрия домов на колесах] не развивалась 50 лет. [Представителей индустрии] не хватит удар гениальности, который заставит их создать новый дом на колесах. И я подумал: «А кто бы смог его создать?» <...> Единственная компания, способная на это, на мой взгляд – моя компания. У нас есть разработчики программного обеспечения, искусственный интеллект, и мы очень креативны. Мы хотим подарить покупателям опыт поездки в автомобиле Tesla даже в доме на колесах», - заявил Лэнс Кинг.

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск представил электропикап Cybertruck в 2019 году, тогда же были открыты предзаказы автомобиля в разных модификациях (но не в таких экстравагантных). Производство электромобиля пока не налажено, к тому же, недавно его выход на рынок был перенесен с этого года на 2022.

Кроме того, некоторые эксперты скептически относятся к концепции Cybertruck, однако Илон Маск совершенно доволен своим проектом и не беспокоится, что он может оказаться коммерческим провалом.

Фото: Cyberlandr