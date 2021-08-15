Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Создатель дома на колесах на основе Cybertruck заработал $80 млн на предзаказах

Новости
Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Разработчик программного обеспечения и искусственного интеллекта Stream It в апреле представила Cyberlandr — модицифированный пикап Cybertruck предпринимателя Илона Маска.

Cyberlandr представляет собой полноценный дом на колесах с раскладывающимся жилым модулем.

Создатель дома на колесах на основе Cybertruck заработал $80 млн на предзаказах

Cyberlandr от компании Stream It будет стоить $50 тыс. (3,6 млн рублей) и уже доступен для предзаказа за сумму, чуть большую $40 тыс. Недавно общая сумма предзаказов достигла $80 млн, сообщает Business Insider со ссылкой на главу Stream It Лэнса Кинга.

«[Индустрия домов на колесах] не развивалась 50 лет. [Представителей индустрии] не хватит удар гениальности, который заставит их создать новый дом на колесах. И я подумал: «А кто бы смог его создать?» <...> Единственная компания, способная на это, на мой взгляд – моя компания. У нас есть разработчики программного обеспечения, искусственный интеллект, и мы очень креативны. Мы хотим подарить покупателям опыт поездки в автомобиле Tesla даже в доме на колесах», - заявил Лэнс Кинг.

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск представил электропикап Cybertruck в 2019 году, тогда же были открыты предзаказы автомобиля в разных модификациях (но не в таких экстравагантных). Производство электромобиля пока не налажено, к тому же, недавно его выход на рынок был перенесен с этого года на 2022.

Кроме того, некоторые эксперты скептически относятся к концепции Cybertruck, однако Илон Маск совершенно доволен своим проектом и не беспокоится, что он может оказаться коммерческим провалом.

Фото: Cyberlandr

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Высокий суд Лондона попросил Binance отследить хакеров, подозреваемых в краже криптовалюты на $2,6 млн
  2. 2 «Это наши коммерческие риски»: глава «Победы» выступил против господдержки авиакомпаний
  3. 3 Плюсы и минусы самозанятости: кому стоит выбрать этот налоговый режим
  4. 4 Большинство россиян оказались недовольны своей работой из-за маленькой зарплаты
  5. 5 Привлекаем инвестиции на бизнес не в России: что нужно знать?
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

15 августа 2021

Акселератор «Б8»

15 августа 2021

Media Gatе

17 августа 2021

Акселератор Коммуникаций

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма