Разработчик Pokémon Go собирается продать игровой бизнес за $3,5 млрд
Создатель мобильной игры Pokémon Go, компания Niantic, может продать игровое подразделение американской Scopely за $3,5 млрд. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
- Новости
Scopely известна как разработчик Monopoly Go, мобильной версии настольной игры «Монополия». Студию весной 2023 года купила киберспортивная компания Savvy Games Group из Саудовской Аравии.
По данным агентства, о сделке планируют объявить в «течение нескольких недель». Гарантий, что она в итоге состоится, пока нет. Представители Niantic и Scopely отказались от комментариев.
После успеха. Соглашение будет касаться Pokémon Go и других мобильных игр, выпущенных Niantic. Как поясняет Bloomberg, остальные проекты Niantic не смогли повторить оглушительный успех Pokémon Go, поэтому компании пришлось сократить расходы и закрыть несколько проектов. Среди них была игра Harry Potter: Wizards Unite, основанная на книгах и фильмах про Гарри Поттера.
Не только игры. Сейчас Niantic разрабатывает другие продукты, в том числе инструменты для 3D-сканирования объектов. В прошлом году компания сообщила, что создаст модель искусственного интеллекта, натренированную на данных игроков Pokémon Go, Ingress и других продуктов компании. Она позволит компьютерам лучше воспринимать, обрабатывать и взаимодействовать с физическими пространствами, что необходимо для технологий дополненной реальности, робототехнике и производстве беспилотников.
Фото на обложке: David Grandmougin / Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Интернет-маркетинг для малого бизнеса»
- 1 Основная доля геймеров приходится на женщин в возрасте 35-44 лет Причем 40% геймеров играет в рабочее время 14 апреля 18:59
- 2 Институт развития интернета будет поддерживать выпуск видеоигр «анонимно» Это защитит разработчиков от санкционных рисков 08 апреля 15:38
- 3 Nintendo выпустит игровую консоль Switch 2 в начале июня Устройство будет стоить от $450 в США 02 апреля 18:47
- 4 Французская игровая студия Ubisoft создаст дочернюю компанию стоимостью €4 млрд 25% доли в ней получит китайская компания Tencent 27 марта 22:07