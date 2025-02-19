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Разработчик Pokémon Go собирается продать игровой бизнес за $3,5 млрд

Новости
Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая

Создатель мобильной игры Pokémon Go, компания Niantic, может продать игровое подразделение американской Scopely за $3,5 млрд. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Разработчик Pokémon Go собирается продать игровой бизнес за $3,5 млрд
  1. Новости

Scopely известна как разработчик Monopoly Go, мобильной версии настольной игры «Монополия». Студию весной 2023 года купила киберспортивная компания Savvy Games Group из Саудовской Аравии.

По данным агентства, о сделке планируют объявить в «течение нескольких недель». Гарантий, что она в итоге состоится, пока нет. Представители Niantic и Scopely отказались от комментариев.

После успеха. Соглашение будет касаться Pokémon Go и других мобильных игр, выпущенных Niantic. Как поясняет Bloomberg, остальные проекты Niantic не смогли повторить оглушительный успех Pokémon Go, поэтому компании пришлось сократить расходы и закрыть несколько проектов. Среди них была игра Harry Potter: Wizards Unite, основанная на книгах и фильмах про Гарри Поттера.

Не только игры. Сейчас Niantic разрабатывает другие продукты, в том числе инструменты для 3D-сканирования объектов. В прошлом году компания сообщила, что создаст модель искусственного интеллекта, натренированную на данных игроков Pokémon Go, Ingress и других продуктов компании. Она позволит компьютерам лучше воспринимать, обрабатывать и взаимодействовать с физическими пространствами, что необходимо для технологий дополненной реальности, робототехнике и производстве беспилотников.

Фото на обложке: David Grandmougin / Unsplash

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