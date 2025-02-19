Разработчик Pokémon Go собирается продать игровой бизнес за $3,5 млрд

Создатель мобильной игры Pokémon Go, компания Niantic, может продать игровое подразделение американской Scopely за $3,5 млрд. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Scopely известна как разработчик Monopoly Go, мобильной версии настольной игры «Монополия». Студию весной 2023 года купила киберспортивная компания Savvy Games Group из Саудовской Аравии.

По данным агентства, о сделке планируют объявить в «течение нескольких недель». Гарантий, что она в итоге состоится, пока нет. Представители Niantic и Scopely отказались от комментариев.

После успеха. Соглашение будет касаться Pokémon Go и других мобильных игр, выпущенных Niantic. Как поясняет Bloomberg, остальные проекты Niantic не смогли повторить оглушительный успех Pokémon Go, поэтому компании пришлось сократить расходы и закрыть несколько проектов. Среди них была игра Harry Potter: Wizards Unite, основанная на книгах и фильмах про Гарри Поттера.

Не только игры. Сейчас Niantic разрабатывает другие продукты, в том числе инструменты для 3D-сканирования объектов. В прошлом году компания сообщила, что создаст модель искусственного интеллекта, натренированную на данных игроков Pokémon Go, Ingress и других продуктов компании. Она позволит компьютерам лучше воспринимать, обрабатывать и взаимодействовать с физическими пространствами, что необходимо для технологий дополненной реальности, робототехнике и производстве беспилотников.

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