Разработчик Pokemon Go подтвердил продажу игрового бизнеса за $3,5 млрд

Американская Niantic Labs на своем сайте объявила о продаже игрового бизнеса разработчику мобильных игр Scopely, который базируется в Саудовской Аравии. Сумма сделки составит $3,5 млрд, она включит игры Pokemon Go, Monster Hunter Now, а также Pikmin Bloom.

«Игры Niantic всегда были мостом, соединяющим людей и вдохновляющим на исследования, и я уверен, что они продолжат делать и то, и другое в составе Scopely», — сказал гендиректор Niantic Джон Ханке. Он добавил, что сделка станет лучшим способом обеспечить долгосрочную поддержку и инвестиции, необходимые для того, чтобы продукты Niantic стали «играми на века», которые дойдут до будущих поколений.

Если сделка состоится, саудовский разработчик также получит приложения Campfire и Wayfarer, которые нужны для игры в Pokemon Go. Ожидается, что сделка будет закрыта в 2025 году. The Verge отмечает, что ее должны одобрить регулирующие органы.

По данным The Verge, в 2016 году, когда Pokemon Go вышла, она привлекла более 500 млн игроков, но популярность игры резко сократилась во время пандемии COVID-19, когда люди были вынуждены сидеть дома. С тех пор Niantic закрыла несколько проектов и уволила часть сотрудников в попытке «выдержать проблемы на рынке», пишет издание.

О возможной сделке между Niantic и Scopely в середине февраля сообщили источники Bloomberg.

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