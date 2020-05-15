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Более половины компаний малого и среднего бизнеса не верят в меры господдержки — опрос

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

У более трети представителей малого и среднего бизнеса дела в компании идут плохо — 25% пожаловались, что они еле выживают, еще 14% подчеркнули, что компания на грани разорения. Об этом говорится в исследовании платформы «Mail.ru для бизнеса».

Более половины компаний малого и среднего бизнеса не верят в меры господдержки — опрос

Однако нашлись и те, кого кризис не затронул. Каждый пятый (23%) респондент рассказал, что их организация чувствует себя хорошо и работает в привычном режиме, а у 10% работы стало даже больше.

Пограничное состояние отметили 28% опрошенных — по их мнению, компания стабильна, но работы стало меньше. 

К анонсированным государством мерам поддержки среднего и малого бизнеса более половины опрошенных относятся негативно — 57% уверены, что это лишь слова и реальной помощи ждать не стоит. Но 30% все же верят в озвученные планы и считают их правильными.

Респонденты также прокомментировали текущую прибыль их компаний. Большинство (42%) ответили, что работают в ноль. Еще 31% рассказали о сокращении выручки, у 25% доход компании остался на прежнем уровне.

Что касается дальнейшей жизни компаний, 29% затрудняются делать какие-либо прогнозы. Считают, что продержатся до конца весны, 23%, до середины лета — 11%. Не теряют оптимизма и верят, что переживут пандемию и будут работать после, 24%.

На полное восстановление бизнеса, как считают 30% респондентов, уйдет от полугода до года. Еще 22% ориентируются на срок более двух лет, от года до полутора лет закладывают 20%. В самый позитивный сценарий восстановления за полгода верят 15%. 

Опрос проводился с 16 по 28 апреля 2020 года среди 400 представителей компаний малого и среднего бизнеса.

Фото: Unsplash

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