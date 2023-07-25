Лондонская биржа прекратила листинг расписок золотодобывающей компании «Полюс»

Лондонская фондовая биржа прекратила листинг ценных бумаг золотодобывающей компании «Полюс». Ранее в отношении «Полюса» и всех его дочерних предприятий блокирующие санкции ввели США и Великобритания.

Депозитарные расписки золотодобывающей компании «Полюс» исключены из листинга Лондонской фондовой биржи (LSE). Об этом РБК сообщили в компании.

Делистинг – это исключение ценных бумаг из котировального списка фондовой биржи.

О планах провести делистинг ценных бумаг «Полюса» на LSE стало известно в конце июня. Этому решению предшествовало введение в отношении «Полюса» и всех его дочерних компаний блокирующих санкций со стороны США и Великобритании.

Торги ценными бумагами большинства российских компаний, размещенных на зарубежных биржах, приостановлены с весны 2022 года.

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