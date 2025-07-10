Пользователи сообщили о масштабном сбое в работе СБП 10 июля
Вечером 10 июля в работе Системы быстрых платежей (СБП) произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector.su. Жалобы начали поступать около 16:00 мск 10 июля. В Роскомнадзоре опровергли возможность DDos-атаки на инфраструктуру оператора НСПК.
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По данным на 17:45 мск о проблемах сообщили более 8 тыс. клиентов банков, а за час — 3,2 тыс. человек.
Больше всего жалоб поступает из Санкт-Петербурга и Москвы. Также есть проблемы у жителей Нижегородской, Свердловской и Московской областей. 77% россиян указывает, что столкнулись со сбоем сервиса, еще 11% жалуются, что не работает сайт СБП.
«Не переводятся ни с одного банка деньги по СБР, пишет ошибку», «Нельзя перевести по СБП», «Не работает приложение», — жалуются пользователи.
Причины сбоя пока не известны. В пресс-службе НСПК (оператор СБП и платежной системы «Мир») пока не прокомментировали сбой. В центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора заявили, что DdoS-атак на инфраструктуры НСПК нет.
DDoS-атак на инфраструктуру НСПК нет, добавили в центре.
Очередной сбой в работе СБП был зафиксирован 11 октября. Тогда пользователи жаловались на проблемы с переводами по СБП в Сбербанке — на сайте и в приложении.
В июне прошлого года в НСПК заявили о попытке DdoS-атаки, а пользователи столкнулись с проблемами при оплате.
Фото на обложке: Freepik
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