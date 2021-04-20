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«Поможет спасти жизни людей»: в ЕС появился первый суперкомпьютер мирового класса

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В словенском Мариборе запустили первый в Европейском Союзе суперкомпьютер мирового класса Vega с вычислительной мощностью 6,9 петафлопс. Инвестиции в проект составили €17,2 млн, а сам компьютер, по словам зампреда Европейской комиссии Маргрет Вестагер, «поможет спасти жизни людей».

«Поможет спасти жизни людей»: в ЕС появился первый суперкомпьютер мирового класса

Vega поддерживает разработку приложений для машинного обучения, искусственного интеллекта и анализа данных. Компьютер, уверены в Европейской комиссии, поможет добиться новых результатов в биоинженерии, борьбе с изменением климата и медицине.

Суперкомпьютер Vega – результат совместных инвестиций союзных фондов и государств-членов ЕС в размере €17,2 млн.

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Фото: EuroHPC_JU / Twitter.com

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