«Поможет спасти жизни людей»: в ЕС появился первый суперкомпьютер мирового класса

В словенском Мариборе запустили первый в Европейском Союзе суперкомпьютер мирового класса Vega с вычислительной мощностью 6,9 петафлопс. Инвестиции в проект составили €17,2 млн, а сам компьютер, по словам зампреда Европейской комиссии Маргрет Вестагер, «поможет спасти жизни людей».
Vega поддерживает разработку приложений для машинного обучения, искусственного интеллекта и анализа данных. Компьютер, уверены в Европейской комиссии, поможет добиться новых результатов в биоинженерии, борьбе с изменением климата и медицине.
Суперкомпьютер Vega – результат совместных инвестиций союзных фондов и государств-членов ЕС в размере €17,2 млн.
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