Топ популярных профессий в апреле возглавили водители, охранники и продавцы
Сервис «Работа.ру» выяснил, как изменился российский рынок труда в первый полный месяц самоизоляции (в апреле по отношению к марту) и составил топ популярных вакансий.
Топ-5 самых популярных вакансий, как и месяц ранее, в апреле возглавили водители, охранники, продавцы, грузчики и комплектовщики. Темпы прироста доли вакансий на позицию водителей составили 33,8%, охранников — 12,6%, грузчиков — 33,5%, комплектовщиков — 38%.
При этом на продавцов спрос упал — доля вакансий на эту позицию снизилась с 9,2% до 7,1%, а по количеству предложений профессия сместилась с 3 на 4 место.
|Март 2020
|Доля в общем количестве, март 2020
|Апрель 2020
|Доля в общем количестве, апрель 2020
|Водитель
|22,2%
|Водитель
|29,7%
|Охранник
|12,6%
|Охранник
|14,2%
|Продавец
|9,2%
|Грузчик
|8,3%
|Грузчик
|6,2%
|Продавец
|7,1%
|Комплектовщик
|3,8%
|Комплектовщик
|5,2%
За прошедший месяц также увеличилось общее число откликов среди соискателей (на 14,5%), больше всего возросла доля откликов на вакансии с удаленной работой — с 1,3% в марте до 9,4% в апреле.
Одновременно заметно снизилась доля откликов на вакансии на полный рабочий день — с 44,9% в марте до 32,5% в апреле (минус 12,4 процентных пункта).
Фото: Unsplash
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