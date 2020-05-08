Топ популярных профессий в апреле возглавили водители, охранники и продавцы

Сервис «Работа.ру» выяснил, как изменился российский рынок труда в первый полный месяц самоизоляции (в апреле по отношению к марту) и составил топ популярных вакансий.

Топ-5 самых популярных вакансий, как и месяц ранее, в апреле возглавили водители, охранники, продавцы, грузчики и комплектовщики. Темпы прироста доли вакансий на позицию водителей составили 33,8%, охранников — 12,6%, грузчиков — 33,5%, комплектовщиков — 38%.

При этом на продавцов спрос упал — доля вакансий на эту позицию снизилась с 9,2% до 7,1%, а по количеству предложений профессия сместилась с 3 на 4 место.

Март 2020 Доля в общем количестве, март 2020 Апрель 2020 Доля в общем количестве, апрель 2020 Водитель 22,2% Водитель 29,7% Охранник 12,6% Охранник 14,2% Продавец 9,2% Грузчик 8,3% Грузчик 6,2% Продавец 7,1% Комплектовщик 3,8% Комплектовщик 5,2%

За прошедший месяц также увеличилось общее число откликов среди соискателей (на 14,5%), больше всего возросла доля откликов на вакансии с удаленной работой — с 1,3% в марте до 9,4% в апреле.

Одновременно заметно снизилась доля откликов на вакансии на полный рабочий день — с 44,9% в марте до 32,5% в апреле (минус 12,4 процентных пункта).

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