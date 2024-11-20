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Какие отрасли стали популярными среди МСП в 2024 году: аналитика

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Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Редактор новостного блока

Богдан Музыченко

В число приоритетных отраслей для малых и средних предприятий (МСП) в 2024 году вошли ритейл, IT, профессиональная и научно-техническая деятельность, общепит, гостиничный бизнес и обрабатывающая промышленность. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитику системы «СПАРК-Интерфакс».

Какие отрасли стали популярными среди МСП в 2024 году: аналитика
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Из нее следует, что приоритеты предпринимателей меняются на фоне адаптации к новым экономическим реалиям. Более 40% регистраций традиционно приходится на строительство и оптовую торговлю, но «реальные сдвиги» отслеживаются по другим показателям, пишет газета.

Одна из ключевых перемен наблюдается в изменении доли сектора в общем числе регистраций МСП. По нему в лидерах снова розничная торговля — количество новых компаний в этой сфере за первые девять месяцев 2024 года увеличилось на 19% год к году, благодаря чему доля этой области в общем числе регистраций малого и среднего бизнеса выросла на 2,3 процентного пункта (п. п.), до 9,9%.

Также популярным остается IT-сектор — число регистраций в январе–сентябре в нем выросло на 5%, доля в общем объеме регистраций увеличилась на 0,5 п. п., до 4,1%. Кроме того, ритейл и IT находятся в лидерах по интенсивности создания новых компаний (на 1 тыс. организаций сектора) с показателями 97 и 94 соответственно.

Без учета ритейла и IT топ отраслей по росту доли регистраций изменился: в отличие от 2023 года, в него не вошли транспорт, строительство и административная деятельность, отметил «Коммерсантъ».

При этом в список попали профессиональная и научно-техническая деятельность (доля сектора в общем числе регистраций за первые девять месяцев 2024 года выросла на 0,9 п. п., до 8,3%), обрабатывающая промышленность (рост до 7,9% против 7,2% в 2023 году), общепит и гостиничный бизнес (рост на 0,9 п. п., до 3,6%).

Сферы бизнеса, которые в этом году стали популярнее среди МСП, во многом повторяют приоритетные отрасли, которые поддерживаются российским правительством, сообщила газета. По мнению журналистов издания, новые интересы бизнесменов могут объясняться ожиданием дополнительной помощи от государства.

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Фото на обложке: Chokniti-Studio / Shutterstock

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