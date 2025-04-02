Уголовное дело об уклонении от налогов против блогера Портнягина прекращено
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«Уголовное дело в отношении Дмитрия [Портнягина] по части 2 статьи 198 УК (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере) прекращено», — отметил представитель блогера.
В пресс-службе суда сообщили о поступлении уголовного дела по пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК (легализация денежных средств, полученных преступным путем). Дата предварительного судебного заседания пока не назначена.
По информации Telegram-канала Baza, Портнягин и его жена Екатерина оплатили все задолженности, пени и штрафы еще до возбуждения уголовного дела. Предприниматели утверждают, что закрыли все ИП и теперь ведут бизнес по общей системе налогообложения, пишет Baza.
- По данным следствия, Портнягины с 2018 по 2020 год не уплатили налог на сумму более 124 млн рублей. Деньги, полученные преступным путем (более 91 млн рублей), они переводили на счета третьих юридических лиц. Из-за несвоевременной уплаты налогов у Портнягина также образовалась задолженность размере 64 млн рублей по пеням и штрафам. В апреле 2024 года Портнягин признал вину в неуплате налогов на сумму 124 млн и уплатил их.
- Блогера задержали 12 апреля 2024 года в Ростове-на-Дону, за день до этого против него возбудили уголовное дело. В его доме, а также в принадлежащих ему банном комплексе и бизнес-клубе Club 500 прошли обыски. В октябре бизнесмена отпустили из-под домашнего ареста, запретив ему определенные действия. Портнягин — бизнесмен, основатель Club 500, блогер и автор книг «Трансформатор».
Фото на обложке: Дмитрий Портнягин / Соцсети
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