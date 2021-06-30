Кто делает выручку российским барам и кафе: составлен портрет посетителя

Компания Hot-WiFi проанализировала данные гостевых точек Wi-Fi с 2018 года в заведениях общественного питания в трех крупных городах России — в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде и выяснила, кто делает выручку российским барам и кафе.

Выяснилось, что основная возрастная группа клиентов в Москве — люди от 35 до 45 лет (32,9%). В Москве основную массу гостей составляют путешествующие по миру студенты, занимающиеся спортом и интересующиеся IT, красотой и здоровьем и домашними животными.

Питерские бары и рестораны оказались немного «моложе» московских: в Северной столице главными клиентами были люди в возрасте от 25 до 35 лет (38,3%). В Питере, как и в Москве, основную массу посетителей составляют путешествующие по миру студенты, которые занимаются спортом. Их круг интересов — IT, красота и здоровье и финансы.

В Нижнем Новгороде гостей в возрастных группах 25-35 и 35-45 лет было почти поровну — 29,5% и 31,5% соответственно. Гости этого города следят за модой, путешествуют по миру и учатся. Они также интересуются IT, красотой и здоровьем и спортом.

«Статистические данные, полученные от хотспотов (участки, где можно подключиться к Wi-Fi и выйти в сеть — RB), — не единственный, но немаловажный источник информации для маркетологов и владельцев бизнеса в сфере общепита. Эти цифры позволяют ресторанам, барам и кафе увидеть свою реальную, а не воображаемую аудиторию, понять, кто приносит деньги, на кого стоит транслировать свою рекламу и разрабатывать спецпредложения», — сообщил основатель Hot-WiFi Дмитрий Степаненко.

Для исследования Hot-WiFi проанализировала данные гостевых точек Wi-Fi в нескольких заведениях общепита Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода с 2018 года по сегодняшний день. Выборка пользователей гостевых Wi-Fi составляет более 5 тысяч человек.

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Фото: Unsplash