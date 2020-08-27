Mail.ru Group запустила для рекламодателей инструмент оценки портрета потенциальных клиентов

Mail.ru Group запустила в myTarget бесплатный инструмент «Портрет аудитории», с помощью которого рекламодатели могут оценить основные характеристики загруженного сегмента аудитории. Об этом говорится в сообщении интернет-холдинга.

Ожидается, что новый инструмент позволит бизнесу повысить эффективность продвижения и оптимизировать расходы.

Экспресс-оценка позволяет бренду самостоятельно проанализировать общие характеристики реальных и потенциальных клиентов, не привлекая для этого специалистов по исследованиям.

Составить портрет можно по загруженному в рекламный кабинет сегменту аудитории — из собственной клиентской базы или по данным счетчика top.mail.ru, если он подключен к аккаунту в myTarget.

Пример портрета аудитории

Система анализирует обезличенные данные пользователей в сегменте и отображает важные параметры — пол, возраст и географию. Также в портрете сегмента указана аффинитивность: этот индекс показывает, насколько те или иные долгосрочные интересы характерны для данной аудитории.

Платформа анализирует 20 категорий интересов и распределяет их в порядке убывания – от наиболее актуальной к наименее подходящей.

Пример данных по индексу соответствия аудитории

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