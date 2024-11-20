Банкиры и девелоперы составили портрет заемщика, который берет ипотеку по ставкам от 28%

Средний возраст заемщика в октябре 2024 года, который оформлял ипотеку по ставкам от 28% годовых, составил 39 лет, а его медианный доход — 194 тыс. рублей. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Сбербанка, основываясь на данных «Домклика». Более половины таких клиентов состоят в браке, уточнил эксперт.

Заемщиками рыночной ипотеки чаще всего становятся люди в возрасте от 35 до 45 лет, которые не подходят под условия льготных программ, заявил газете директор департамента розничных продуктов «Абсолют банка» Виталий Костюкевич. Около 40% тех, кто берет дорогие кредиты, воспитывают детей, уточнил представитель ВТБ.

При этом ипотеку по рыночным ставкам оформляют не только обеспеченные клиенты, отметил Костюкевич. По его словам, средний размер кредита по собственным программам «Абсолют банка» — 3 млн рублей, что гораздо ниже, чем по льготным программам со средним чеком 6 млн рублей. Похожие данные и у ВТБ, где средний размер рыночной ипотеки составляет около 3,8 млн рублей — на 20% меньше, чем в 2023 году.

Представители РНКБ и застройщика ФСК связали небольшой размер кредита с тем, что ипотеку по несубсидируемым ставкам чаще оформляют клиенты, которым не хватает небольшой суммы для покупки недвижимости за наличные. Преимущественно это люди, которым нужно срочно решить жилищный вопрос, добавил Костюкевич.

Замдиректора департамента развития бизнеса ипотеки и премиального сегмента «Промсвязьбанка» Марина Заботина выделила две основные категории клиентов, которые берут ипотеку по высоким ставкам. По ее мнению, к первой группе относятся те, кто оформляет кредит и рассчитывает на рефинансирование в течение ближайших 1,5–2 лет, ко второй — заемщики, готовые внести крупный первоначальный взнос.

Средняя ставка по рыночной ипотеке на первичное и вторичное жилье превысила 28% к середине ноября, пишут «Ведомости». Полная стоимость кредита в некоторых банках достигала 35% — итоговая переплата за ипотеку на 30 лет сейчас может быть больше взятой суммы в пять раз, отметила газета.

Ипотечные ставки начали расти после того, как в конце октября ЦБ увеличил ключевую ставку на 200 б. п. — до 21% годовых. Регулятор объяснил меру попыткой «вернуть инфляцию к цели». Опрошенные RB.RU аналитики говорили, что до конца 2024 года Центробанк может поднять ставку до 22%.