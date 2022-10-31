Компания в сфере кибербезопасности Positive Technologies отчиталась о росте выручки в 2,7 раза, удвоении продаж и максимальной рентабельности за всю историю бизнеса по итогам третьего квартала 2022 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Positive Technologies по итогам третьего квартала отчиталась о максимальной рентабельности бизнеса