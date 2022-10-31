Positive Technologies по итогам третьего квартала отчиталась о максимальной рентабельности бизнеса

Компания в сфере кибербезопасности Positive Technologies отчиталась о росте выручки в 2,7 раза, удвоении продаж и максимальной рентабельности за всю историю бизнеса по итогам третьего квартала 2022 года. Об этом говорится в сообщении компании.
- Выручка по итогам третьего квартала увеличилась в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,5 млрд рублей. Выручка компании за первые 9 месяцев 2022 года достигла 7 млрд рублей (рост на 115% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
- Валовая прибыль по итогам третьего квартала выросла до 3,2 млрд рублей, увеличившись на 185% год к году. В результате роста доли лицензионной выручки Positive Technologies достигла исторически максимального уровня рентабельности по валовой прибыли — 91%.
- Показатель EBITDA по итогам третьего квартала и девяти месяцев вырос до 1,9 млрд рублей и 2,6 млрд рублей соответственно, увеличившись более чем в 4 раза к показателям прошлого года. Показатель по EBITDA по итогам квартала также достиг максимального исторического уровня — 55%.
- Positive Technologies заработала в третьем квартале 1,7 млрд чистой прибыли, что в 7 раз больше показателя за аналогичный период прошлого года. Рентабельность по чистой прибыли выросла с 19% до 48%.
Компания объясняет такие результаты «существенным расширением бизнеса, увеличением объема продаж и клиентской базы, ростом валовой прибыли, повышением эффективности бизнеса и контролем над расходами».
В третьем квартале 2022 года компания провела SPO — вторичное размещение акций на Московской бирже без дополнительной эмиссии. В рамках сделки инвесторы приобрели бумаги компании на сумму 1 млрд рублей.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 6 рекомендаций, как защититься от нелегальных цифровых активов
- 2 Что такое Red Team и зачем бизнес взламывает сам себя
- 3 Как избежать взломов и утечек данных сайта: три рекомендации владельцам
- 4 Passwork: менеджер паролей для бизнеса
- 5 Открыта регистрация на серию ИБ-конференций Road Show SearchInform
ВОЗМОЖНОСТИ
31 октября 2022
31 октября 2022
31 октября 2022