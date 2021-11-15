В Positive Technologies раскрыли детали планируемого IPO

Российский разработчик решений в области информационной безопасности Positive Technologies рассказал о планах выйти на биржу и продать акции 40-50 тысячам физлиц.

«Выходим на биржу специфическим образом, — сказал основатель и совладелец компании Юрий Максимов, слова которого приводит "Интерфакс". — Нам нужны "физики", рассчитываем на 40-50 тысяч покупателей. Выходим на биржу с акциями, которые находятся на руках более 1 тысяч человек. В час Х наши акционеры выйдут на биржу и начнут продавать акции. На них есть спрос и есть предложение».

Максимов уточнил, что речь идет о техническом листинге. Основные акционеры продадут «небольшую долю», сообщил основатель, не уточнив при этом, на какой бирже пройдут торги.

Сейчас акциями Positive Technologies владеют около 1500 человек — порядка 1000 действующих сотрудников компании и 500 бывших.

О планах Positive Technologies провести IPO на «Московской бирже» весной сообщал «Коммерсантъ». Источники газеты говорили, что компания разместит около 10% акций, что соответствует примерно $200-300 млн, и рассчитывает привлечь в первую очередь инвесторов из IT-сферы.

АО «Позитив Текнолоджиз» было основано в 2007 году. Всей компанией владеет АО «Группа Позитив».

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Фото на обложке: Unsplash