Positive Technologies планирует поделиться опытом и наработками с Марокко

Специализирующаяся на информационной безопасности Positive Technologies обсуждает с представителями Марокко запуск совместного предприятия в сфере кибербезопасности на базе национального оператора связи, пишет ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров компании Бориса Симиса.

«Мы, как российская компания, готовы делиться своим опытом, своими наработками. Например, мы вчера с коллегами из Марокко обсуждали создание совместного предприятия, где мы делаем некое общее решение на базе национального оператора связи, которое будет защищать страну», — отметил Симис.

Он также оценил ситуацию в сфере кибербезопасности в Африке как хорошую. По словам Симиса, «результативная защита — это на 80% правильно выстроенные цифровые IT-системы».

По мнению председателя совета директоров, сейчас важно создавать объединенные центры компетенций. Это поможет обеспечить защиту определенных сегментов экономики на определенное количество стран.

В феврале 2023 года стало известно, что Positive Technologies закрыла свои офисы в Чехии и Великобритании. Компания с 2021 года находится под санкциями США в связи с ««поддержкой государственных органов, включая ФСБ, и организацией широкомасштабных мероприятий, на которых представители силовых ведомств занимались рекрутингом».

В ноябре 2022 года Министерство торговли США добавило Positive Technologies в список организаций, которым запрещается экспорт и реэкспорт продуктов информационной безопасности, компьютеров и других категорий товаров.

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