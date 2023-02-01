Positive Technologies объявила о закрытии своих офисов в Великобритании и Чехии

Один из крупнейших на российском рынке игроков в сфере информационной безопасности Positive Technologies решил сократить международное присутствие. В конце 2022 года компания закрыла свои офисы в Чехии и Великобритании, сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.

В Positive Technologies не пояснили причины закрытия офисов в указанных странах.

В настоящее время у Positive Technologies остается официальное представительство в Казахстане, но она планирует открывать офисы в других странах (конкретные планы не раскрываются).

Positive Technologies начала развитие направления исследований и разработок за рубежом в 2016 году. Компания набирала персонал по направлению исследований в свой лондонский офис, а также открыла центр разработки в Брно (Чехия), где располагается большое число технических университетов. Центр в Чехии был необходим для найма программистов на разработку продуктов для зарубежного телеком-рынка.

Весной 2021 года Positive Technologies попала под санкции США из-за «поддержки государственных органов, включая ФСБ, и организации широкомасштабных мероприятий, на которых представители силовых ведомств занимались рекрутингом». В ноябре Министерство торговли США добавило Positive Technologies в список организаций, которым запрещается экспорт и реэкспорт продуктов ИБ, компьютеров и других категорий товаров.

По данным Центра стратегических разработок (ЦСР), Positive Technologies занимает второе место в рейтинге крупнейших поставщиков средств защиты информации в России, уступая только «Лаборатории Касперского». Объем российского рынка кибербезопасности оценивается в 185,9 млрд рублей в 2021 году. На российских вендоров пришлось 61% этого рынка, остальное — на зарубежных.

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